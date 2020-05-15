Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2891,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 687,42 млрд руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 мая составили по Российской Федерации 2891,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2704,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2868,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2681,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 мая составили 687,42 млрд руб. против 694,24154 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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