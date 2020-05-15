15 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
15 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2020
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Апрель 2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Апрель 2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Март 2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 мая 2020 года 08:51
В апреле 2020 года объем внешней торговли товарами Китая снизился в годовом сравнении на 0,7% и составил 2 трлн 496,6 млрд юаней ($357 млрд), сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР.
При этом экспорт достиг 1 трлн 407,4 млрд юаней ($201... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:42
15 мая. FINMARKET.RU -Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени пятницы достигло 302 тыс. 462 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 242, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире, по данным... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:35
Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании InfoLine, упал на 30-40%.
"Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3263,57 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50184,29 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:29
Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке.
Стоимость июльских фьючерсов... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:25
В апреле 2020 года объем промпроизводства в Китае увеличился на 3,9% в годовом сравнении после падения на 1,1% в марте, говорят данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показательвырос впервые с декабря, падение розничных продаж замедлилось на фоне... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:19
Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки.
Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:14
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опустились по итогам торгов в четверг на опасениях, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса.
Сводный индекс крупнейших предприятий... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:08
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ.
На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384... читать дальше
.
15 мая 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 79,9033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,58 коп.
.
15 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,79 коп.
.
15 мая 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Предварительная оценка ВВП Германии
... читать дальше
.
14 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,67 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2590,31 пункта.
Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.
14 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41553,010 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,261 млрд руб., или на...
.
14 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9816 руб.
Минимальный курс евро составил 79,5775 руб.,... читать дальше
.