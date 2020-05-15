ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,9033 руб.

15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 79,9033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,58 коп.

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В апреле 2020 года объем внешней торговли товарами Китая снизился в годовом сравнении на 0,7% и составил 2 трлн 496,6 млрд юаней ($357 млрд), сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. При этом экспорт достиг 1 трлн 407,4 млрд юаней ($201... При этом экспорт достиг 1 трлн 407,4 млрд юаней ($201... читать дальше

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15 мая. FINMARKET.RU -Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени пятницы достигло 302 тыс. 462 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 242, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным... Всего в мире, по данным... читать дальше

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Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании InfoLine, упал на 30-40%. "Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные... "Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3263,57 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50184,29 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке. Стоимость июльских фьючерсов... Стоимость июльских фьючерсов... читать дальше

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В апреле 2020 года объем промпроизводства в Китае увеличился на 3,9% в годовом сравнении после падения на 1,1% в марте, говорят данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показательвырос впервые с декабря, падение розничных продаж замедлилось на фоне... читать дальше

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Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки. Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34... Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опустились по итогам торгов в четверг на опасениях, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Сводный индекс крупнейших предприятий... Сводный индекс крупнейших предприятий... читать дальше

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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384... На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 79,9033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,58 коп.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,79 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Предварительная оценка ВВП Германии Предварительная оценка ВВП Германии ... ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,67 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2590,31 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41553,010 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,261 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9816 руб. Минимальный курс евро составил 79,5775 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,5775 руб.,... читать дальше

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