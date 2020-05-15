.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,9033 руб.
.
15 мая 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,9033 руб.
|0
15 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 79,9033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,58 коп.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
15 мая 2020 года 08:51
В апреле 2020 года объем внешней торговли товарами Китая снизился в годовом сравнении на 0,7% и составил 2 трлн 496,6 млрд юаней ($357 млрд), сообщило в пятницу Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР. При этом экспорт достиг 1 трлн 407,4 млрд юаней ($201... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:42
15 мая. FINMARKET.RU -Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 8:00 по московскому времени пятницы достигло 302 тыс. 462 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 242, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:35
Оборот розничной торговли в РФ в апреле упал на 30-40%; более 60% ритейлеров ждут падения продаж по итогам года
Оборот розничной торговли в России в апреле 2020 года, по предварительной оценке аналитической компании InfoLine, упал на 30-40%. "Март был рекордным за последние пять лет по объемам продаж, но в апреле мы видим глубочайшее падение. Сейчас пока еще предварительные... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам облигаций на общую сумму 3263,57 млн руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 50184,29 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:29
Цены на нефть поднимаются в пятницу, завершая ростом третью неделю подряд, благодаря надеждам на то, что сокращение добычи одновременно с постепенным снятием карантинных ограничений позволит добиться баланса спроса и предложения на рынке. Стоимость июльских фьючерсов... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:25
В апреле 2020 года объем промпроизводства в Китае увеличился на 3,9% в годовом сравнении после падения на 1,1% в марте, говорят данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Показательвырос впервые с декабря, падение розничных продаж замедлилось на фоне... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:19
Американские фондовые индексы отыграли падение и завершили торги в четверг в плюсе, в лидерах роста оказались крупнейшие американские банки. Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг поднялся на 377,37 пункта (1,62%) - до 23625,34... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:14
Фондовые индексы стран Западной Европы заметно опустились по итогам торгов в четверг на опасениях, что мировая экономика не сможет быстро восстановиться после снятия ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса. Сводный индекс крупнейших предприятий... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:08
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 мая составил 12 трлн 405,77 млрд рублей, или 10,9% ВВП, что эквивалентно $168,352 млрд, говорится в сообщении Минфина РФ. На 1 апреля ФНБ составлял 12 трлн 855,75 млрд рублей, или 11,3% ВВП, что эквивалентно $165,384... читать дальше
.15 мая 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 79,9033 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 12,58 коп.
.15 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 15 мая, составляет 73,9298 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 34,79 коп.
.15 мая 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Публикация Период 09:00 Предварительная оценка ВВП Германии ... читать дальше
.14 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 14,67 пункта (0,563%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2590,31 пункта. Индекс РТС корректируется наверх после снижения. По... читать дальше
.14 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 14 мая снизилась на 0,96% и составила 41553,010 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 41553,010 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 403,261 млрд руб., или на...
.14 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1965 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9816 руб. Минимальный курс евро составил 79,5775 руб.,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.