Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,0103 руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 5805 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0103 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,64 руб., максимальный - 74,485 руб. Было заключено 13647 сделок. Объем торгов составил 51381,39 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,1725 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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