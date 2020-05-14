Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,8656 руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8656 руб.

Минимальный курс евро составил 79,58 руб., максимальный - 80,1075 руб. Было заключено 3918 сделок. Объем торгов составил 16371,88 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 80 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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