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14 мая 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4139 руб.
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14 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 600 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4139 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3895 руб., максимальный - 10,45 руб. Была заключена 51 сделка. Объем торгов составил 387,1 млн руб., что на 90% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,39 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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