Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 2868,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 694,24 млрд руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 14 мая составили по Российской Федерации 2868,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2681,3 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 1443,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1274,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 14 мая составили 694,24 млрд руб. против 1429,63965 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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