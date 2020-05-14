14 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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14 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Апрель 2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Апрель 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 мая
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 апреля по 02 мая
Это автоматическое сообщение.
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14 мая 2020 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8656 руб.
Минимальный курс евро составил 79,58 руб., максимальный -... читать дальше
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14 мая 2020 года 15:14
Евразийский банк развития (ЕАБР) 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона установлен как... читать дальше
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14 мая 2020 года 15:11
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 7-летним облигациям республики Саха (Якутия) серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше
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14 мая 2020 года 15:02
ЦБ РФ с 15 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4079,71 (+58,36) руб./грамм; на серебро - 36,91 (+0,1) руб./грамм; на платину - 1818,33 (+20,39) руб./грамм; на палладий - 4302,18 (-38,9) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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14 мая 2020 года 15:01
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил сегодня план помощи, рассчитанный на помощь значительно пострадавшей от пандемии коронавируса сфере туризма.
"Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора - это наш... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:53
Показатель EBITDA "СИБУРа" в первом квартале текущего года по МСФО сократился на 15,2% и составил 37,428 млрд рублей по сравнению с 44,161 млрд рублей в январе-марте 2019 года. Как говорится в сообщении компании, показатель снизился на фоне сужения спредов в большинстве... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:48
Московская биржа" зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) серии 001Р-02, говорится в сообщении компании.
Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-02-34127-E-001P.
Объем выпуска пока не раскрывается. С 1 января... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:45
Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направит в ЦБ и правительство предложение о продлении льготной ипотечной программы под 6,5% до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы фракции.
"Она (программа), как известно, рассчитана до 1... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:45
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,81 пункта (0,645%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2588,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2606,95 (+0,08%) пункта,... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:38
Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон уверен, что туристический сезон этим летом состоится несмотря на ситуацию с коронавирусом нового типа.
"Туризм - это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:36
Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:31
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2020 года снизила перечисления в бюджет на 17,8% - до 1 трлн 499,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 823,6 млрд рублей в январе-апреле 2019 года, следует из сообщения ФТС. При этом за апрель 2020 года перечисления... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:20
Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости об отмене режима чрезвычайной ситуации в большей части... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:12
Субсидии для малого и среднего бизнеса из пострадавших в результате эпидемии коронавируса отраслей в расчете 1 МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе брифинга в пресс-центре... читать дальше
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14 мая 2020 года 14:05
Денежная база в РФ в широком определении в апреле 2020 года уменьшилась на 0,8% и составила по состоянию на 1 мая 17 трлн 620,5 млрд рублей против 17 трлн 771,1 млрд рублей на 1 апреля. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России.
В январе-апреле 2020... читать дальше
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14 мая 2020 года 13:57
Коллапс нефтяных цен вынудил мировых производителей нефти останавливать добычу быстрее, чем кто-либо предполагал. И, как пишет МЭА в своем отчете, к апрелю страны не-ОПЕК во главе с США и Канадой снизили добычу более чем на 3 млн б/с по сравнению с началом года.
В то же... читать дальше
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