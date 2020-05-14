ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 79,7775 руб.

14 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро , установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 79,7775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,81 коп.

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1950 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,8656 руб. Минимальный курс евро составил 79,58 руб., максимальный -... Минимальный курс евро составил 79,58 руб., максимальный -... читать дальше

.

Евразийский банк развития (ЕАБР) 20 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК будет собирать заявки инвесторов на приобретение 4-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона установлен как... Ориентир ставки 1-го купона установлен как... читать дальше

.

Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 7-летним облигациям республики Саха (Якутия) серии 35014 объемом 5,5 млрд рублей ожидаемый кредитный рейтинг на уровне "ruAA-(EXP)", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

.

ЦБ РФ с 15 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4079,71 (+58,36) руб./грамм; на серебро - 36,91 (+0,1) руб./грамм; на платину - 1818,33 (+20,39) руб./грамм; на палладий - 4302,18 (-38,9) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп представил сегодня план помощи, рассчитанный на помощь значительно пострадавшей от пандемии коронавируса сфере туризма. "Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора - это наш... "Туризм столкнулся с худшим для него испытанием в современной истории, спасение этого сектора - это наш... читать дальше

.

Показатель EBITDA "СИБУРа" в первом квартале текущего года по МСФО сократился на 15,2% и составил 37,428 млрд рублей по сравнению с 44,161 млрд рублей в январе-марте 2019 года. Как говорится в сообщении компании, показатель снизился на фоне сужения спредов в большинстве... читать дальше

.

Московская биржа" зарегистрировала 5-летний выпуск облигаций АО им. Т.Г. Шевченко (Краснодарский край) серии 001Р-02, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-02-34127-E-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер – 4B02-02-34127-E-001P. Объем выпуска пока не раскрывается. С 1 января... Объем выпуска пока не раскрывается. С 1 января... читать дальше

.

Глава думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов направит в ЦБ и правительство предложение о продлении льготной ипотечной программы под 6,5% до 31 декабря 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы фракции. "Она (программа), как известно, рассчитана до 1... "Она (программа), как известно, рассчитана до 1... читать дальше

.

К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,81 пункта (0,645%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2588,17 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2606,95 (+0,08%) пункта,... читать дальше

.

Член Еврокомиссии (ЕК) по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон уверен, что туристический сезон этим летом состоится несмотря на ситуацию с коронавирусом нового типа. "Туризм - это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический... "Туризм - это жизнь, это путешествия, возможность открывать для себя новое... И этим летом туристический... читать дальше

.

Рост цен на нефть эталонных марок ускорился в ходе торгов в четверг после публикации ежемесячного отчета Международного энергетического агентства (МЭА), которое улучшило свой прогноз падения спроса на нефть во втором квартале. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent... читать дальше

.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-апреле 2020 года снизила перечисления в бюджет на 17,8% - до 1 трлн 499,5 млрд рублей по сравнению с 1 трлн 823,6 млрд рублей в январе-апреле 2019 года, следует из сообщения ФТС. При этом за апрель 2020 года перечисления... читать дальше

.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились по итогам торгов в четверг на фоне сомнений в том, что жизнь быстро вернется в нормальное русло после пандемии коронавируса, даже несмотря на новости об отмене режима чрезвычайной ситуации в большей части... читать дальше

.

Субсидии для малого и среднего бизнеса из пострадавших в результате эпидемии коронавируса отраслей в расчете 1 МРОТ на сотрудника уже получили 44 тыс. индивидуальных предпринимателей, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров в ходе брифинга в пресс-центре... читать дальше

.

Денежная база в РФ в широком определении в апреле 2020 года уменьшилась на 0,8% и составила по состоянию на 1 мая 17 трлн 620,5 млрд рублей против 17 трлн 771,1 млрд рублей на 1 апреля. Такие данные содержатся в информации на сайте Банка России. В январе-апреле 2020... В январе-апреле 2020... читать дальше

.

Коллапс нефтяных цен вынудил мировых производителей нефти останавливать добычу быстрее, чем кто-либо предполагал. И, как пишет МЭА в своем отчете, к апрелю страны не-ОПЕК во главе с США и Канадой снизили добычу более чем на 3 млн б/с по сравнению с началом года. В то же... В то же... читать дальше

.