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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 14 мая в размере 79,7775 руб.
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Инфляция в апреле ускорилась до 0,8%
В апреле потребительские цены в РФ выросли на 0,8% после роста на 0,6% в марте, сообщил Росстат. Динамика показателя оказалась ниже прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию в 0,9%. В годовом выражении инфляция ускорилась до 3,1%
 
ЕБРР: падение ВВП РФ в этом году составит 4,5%
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сразу на 6,2 п.п. ухудшил свой прогноз по темпам роста экономики РФ в 2020 году. Новая оценка ЕБРР, опубликованная в среду, предусматривает падение российского ВВП в 2020 году на 4,5% против роста...
 
Покупка Сбербанка ненадолго сделала бюджет профицитным
Первые 4 месяца 2020 года завершились для бюджета с профицитом в 100 млрд рублей, следует из оперативных данных Минфина РФ. В казну в общей сложности поступило 7 трлн. Несмотря на кризисную ситуацию, казна закончила период даже с небольшим...
 
Расходы россиян на маски и перчатки могут превысить траты на ЖКХ
В регионах цена "антикоронавирусного набора" находится в диапазоне 3,4-5,1 тысячи, пишет "Российская газета", ссылающаяся на подсчеты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. Эти траты составляют 18 процентов...
 
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13 мая 2020 года 13:59

ЦБ РФ установил курс евро с 14 мая в размере 79,7775 руб.

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13 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 14 мая, составляет 79,7775 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 33,81 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
13 мая 2020 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 1 мая по 8 мая на 745 тыс. баррелей, бензина - упали на 3513 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 745 тыс. баррелей - до 531,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.

Товарные запасы бензина сократились на 3513 тыс. баррелей и составили 252,894 млн баррелей,...    читать дальше
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13 мая 2020 года 17:30
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,4268 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4268 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,08 руб.,...    читать дальше
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13 мая 2020 года 17:23
Американские фондовые индексы изменяются разнонаправленно
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.

Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ...    читать дальше
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13 мая 2020 года 17:15
ВВП Литвы в 2020 году снизится на 6,5%, Эстонии - на 7%, Латвии - на 7,5% - Swedbank
Негативное влияние коронавируса на экономику оказалось более глубоким и длится дольше, чем предполагалось еще два месяца назад, в этой связи масштабы экономического спада в странах Балтии превысят прежние оценки, говорится в пресс-релизе Swedbank.

Экономисты Swedbank...    читать дальше
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13 мая 2020 года 17:06
РФ в этом сельхозгоду может сдать лидерство в экспорте пшеницы Евросоюзу - Минсельхоз США
Россия в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2020 года) может сдать мировое лидерство по экспорту пшеницы Евросоюзу. В новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2020 года) - восстановить его, следует из прогнозов, сделанных экспертами Минсельхоза США.

Согласно майском...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:59
ВТБ разместил 28,4% выпуска однодневных бондов серии КС-3-411 на 14,2 млрд рублей
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-411 на 14 млрд 207,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк реализовал...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:59
Одобрена долгосрочная программа финансового оздоровления ОАК
Одобрена долгосрочная программа финансового оздоровления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании у президента РФ Владимира Путина. "Проблемная" задолженность ОАК, сказал Борисов, оценивается в более 400 млрд руб.,...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:48
ВЭБ разместил 6,29% выпуска облигаций ПБО-001Р-К243 на 1,258 млрд рублей
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К243 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 6,29% выпуска на 1,258 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Сбор заявок на бонды прошел 7 мая. Ставка купона установлена в размере 5,33%...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:46
Путин призвал поддержать авиапром, загрузив его госзаказами и предоставив субсидии лизинговым компаниям
Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать отечественную авиационную промышленность, загрузив ее госзаказами, а также предоставив госгарантии и субсидии лизинговым компаниям. "Принципиальный вопрос - загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:34
Международные резервы РФ в апреле увеличились на 0,5%, за 4 месяца выросли на 2,1%
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в апреле 2020 года увеличился на $2,539 млрд, или на 0,45%, до $566,012 млрд с $563,473 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

В январе-апреле 2020 года резервы выросли на $11,653 млрд, или на 2,1%, с $554,359 млрд на 1...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:25
Минэкономразвития РФ поддерживает в качестве временной меры снижение платы за парковку
Минэкономразвития России совместно с Минтрансом ответили на обращение о возможности снижения либо отмены платы за парковку в условиях пандемии, с которым выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов, сообщили "Интерфаксу"...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:17
ОПЕК опять снизила прогноз спроса на нефть в 2020 г., оценка поставок нефти стран не-ОПЕК также снижена
ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь ожидает, что он составит 91,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.

Оценка спроса в 2019 году в свежем документе осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 13 мая снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,24 пункта (0,842%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2619,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2630,79 (-0,43%) пункта,...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:12
Главы Минэнерго РФ и Саудовской Аравии уверены в исполнении обязательств ОПЕК+ партнерами по сделке
Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает российское министерство.

По итогам переговоров стороны...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:05
Цены производителей в США в апреле упали на 1,3%, рекордные темпы
Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами - на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда страны.

Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года -...    читать дальше
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13 мая 2020 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 72,31/74,82 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,31/74,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...
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