Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3539 руб.

13 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 102 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3539 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3399 руб., максимальный - 10,3765 руб. Было заключено 54 сделки. Объем торгов составил 261,1 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,365 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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