Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 1443,2 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1429,64 млрд руб.

13 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 13 мая составили по Российской Федерации 1443,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 1274,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 2652,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2472 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 13 мая составили 1429,64 млрд руб. против 897,92237 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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