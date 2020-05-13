13 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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13 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2020
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 02 по 08 мая
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13 мая 2020 года 17:31
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 745 тыс. баррелей - до 531,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 3513 тыс. баррелей и составили 252,894 млн баррелей,... читать дальше
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13 мая 2020 года 17:30
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4268 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,08 руб.,... читать дальше
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13 мая 2020 года 17:23
Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла.
Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ... читать дальше
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13 мая 2020 года 17:15
Негативное влияние коронавируса на экономику оказалось более глубоким и длится дольше, чем предполагалось еще два месяца назад, в этой связи масштабы экономического спада в странах Балтии превысят прежние оценки, говорится в пресс-релизе Swedbank.
Экономисты Swedbank... читать дальше
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13 мая 2020 года 17:06
Россия в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2020 года) может сдать мировое лидерство по экспорту пшеницы Евросоюзу. В новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2020 года) - восстановить его, следует из прогнозов, сделанных экспертами Минсельхоза США.
Согласно майском... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:59
3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-411 на 14 млрд 207,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк реализовал... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:59
Одобрена долгосрочная программа финансового оздоровления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании у президента РФ Владимира Путина. "Проблемная" задолженность ОАК, сказал Борисов, оценивается в более 400 млрд руб.,... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:48
Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К243 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 6,29% выпуска на 1,258 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Сбор заявок на бонды прошел 7 мая. Ставка купона установлена в размере 5,33%... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:46
Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать отечественную авиационную промышленность, загрузив ее госзаказами, а также предоставив госгарантии и субсидии лизинговым компаниям. "Принципиальный вопрос - загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:34
Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в апреле 2020 года увеличился на $2,539 млрд, или на 0,45%, до $566,012 млрд с $563,473 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ.
В январе-апреле 2020 года резервы выросли на $11,653 млрд, или на 2,1%, с $554,359 млрд на 1... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:25
Минэкономразвития России совместно с Минтрансом ответили на обращение о возможности снижения либо отмены платы за парковку в условиях пандемии, с которым выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов, сообщили "Интерфаксу"... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:17
ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь ожидает, что он составит 91,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Оценка спроса в 2019 году в свежем документе осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,24 пункта (0,842%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2619,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2630,79 (-0,43%) пункта,... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:12
Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает российское министерство.
По итогам переговоров стороны... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:05
Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами - на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда страны.
Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года -... читать дальше
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13 мая 2020 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,31/74,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...
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