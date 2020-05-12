Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3217 руб.

12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 836 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3217 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2881 руб., максимальный - 10,3809 руб. Было заключено 249 сделок. Объем торгов составил 491,45 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3061 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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