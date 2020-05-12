Учетные цены Банка России на драгметаллы с 13 мая

12 мая. FINMARKET.RU -РФ с 13 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4021,69 (-25,52) руб./грамм; на серебро - 36,56 (+0,98) руб./грамм; на платину - 1810,82 (+10,53) руб./грамм; на палладий - 4403,1 (+104,25) руб./грамм.

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 745 тыс. баррелей - до 531,476 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3513 тыс. баррелей и составили 252,894 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 3513 тыс. баррелей и составили 252,894 млн баррелей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1096 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4268 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,08 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,08 руб.,... читать дальше

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Американские фондовые индексы изменяются без единой динамики в ходе торгов в среду, инвесторы оценивают выступление главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла. Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ... Властям США потребуется потратить больше ресурсов, чтобы быстрые меры, принятые ими в ответ... читать дальше

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Негативное влияние коронавируса на экономику оказалось более глубоким и длится дольше, чем предполагалось еще два месяца назад, в этой связи масштабы экономического спада в странах Балтии превысят прежние оценки, говорится в пресс-релизе Swedbank. Экономисты Swedbank... Экономисты Swedbank... читать дальше

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Россия в текущем сельхозгоду (заканчивается 30 июня 2020 года) может сдать мировое лидерство по экспорту пшеницы Евросоюзу. В новом сельхозгоду (начнется 1 июля 2020 года) - восстановить его, следует из прогнозов, сделанных экспертами Минсельхоза США. Согласно майском... Согласно майском... читать дальше

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3 мая. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 13 мая однодневные биржевые облигации серии КС-3-411 на 14 млрд 207,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал... Таким образом, банк реализовал... читать дальше

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Одобрена долгосрочная программа финансового оздоровления ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов на совещании у президента РФ Владимира Путина. "Проблемная" задолженность ОАК, сказал Борисов, оценивается в более 400 млрд руб.,... читать дальше

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Б завершил размещение краткосрочных облигаций серии ПБО-001Р-К243 номинальным объемом 20 млрд рублей, реализовав 6,29% выпуска на 1,258 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Сбор заявок на бонды прошел 7 мая. Ставка купона установлена в размере 5,33%... Сбор заявок на бонды прошел 7 мая. Ставка купона установлена в размере 5,33%... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил поддержать отечественную авиационную промышленность, загрузив ее госзаказами, а также предоставив госгарантии и субсидии лизинговым компаниям. "Принципиальный вопрос - загрузить заказами наши авиастроительные заводы, повысить спрос на... читать дальше

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Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в апреле 2020 года увеличился на $2,539 млрд, или на 0,45%, до $566,012 млрд с $563,473 млрд, следует из данных на сайте ЦБ РФ. В январе-апреле 2020 года резервы выросли на $11,653 млрд, или на 2,1%, с $554,359 млрд на 1... В январе-апреле 2020 года резервы выросли на $11,653 млрд, или на 2,1%, с $554,359 млрд на 1... читать дальше

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Минэкономразвития России совместно с Минтрансом ответили на обращение о возможности снижения либо отмены платы за парковку в условиях пандемии, с которым выступил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилов, сообщили "Интерфаксу"... читать дальше

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ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть в 2020 году еще на 2,2 млн баррелей в сутки и теперь ожидает, что он составит 91,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля. Оценка спроса в 2019 году в свежем документе осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким... Оценка спроса в 2019 году в свежем документе осталась почти без изменений - 99,67 млн б/с. Таким... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,24 пункта (0,842%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2619,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2630,79 (-0,43%) пункта,... читать дальше

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Министр энергетики России Александр Новак провел телефонный разговор с министром энергетики Саудовской Аравии принцем Абдулазизом бен Сальманом в рамках регулярных контактов по ситуации на рынке нефти, сообщает российское министерство. По итогам переговоров стороны... По итогам переговоров стороны... читать дальше

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Цены производителей в США (индекс PPI) в апреле 2020 года упали рекордными темпами - на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство труда страны. Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года -... Снижение цен производителей относительно апреля 2019 года было максимальным с ноября 2015 года -... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,31/74,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 71 коп., Cредний курс продажи...

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