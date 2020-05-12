Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3437 руб.

12 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 736 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3437 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3201 руб., максимальный - 10,3899 руб. Было заключено 32 сделки. Объем торгов составил 126,73 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,349 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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