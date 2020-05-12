Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -499,3 млрд руб.

12 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 12 мая по данным на начало операционного дня снизилось до -499,3 млрд руб.

.

"Роснефть" будет стремиться к поддержанию инвестиционной динамики. "Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, - это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств", - сообщил глава... "Ключевая вещь для нас, где нам крайне необходима помощь государства, - это смягчение банковской политики, относящейся к доступности кредитования, к доступности оборотных средств", - сообщил глава... читать дальше

.

В апреле т.г. индексы опережающих экономических показателей, рассчитываемые Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), снизились беспрецедентными темпами в большинстве крупных стран мира. Меры, введенные с целью сдерживания распространения... Меры, введенные с целью сдерживания распространения... читать дальше

.

Госдума во вторник приняла в первом чтении ряд законопроектов. В частности, в первом чтении принят законопроект о праве предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), которые производят или продают подакцизную продукцию (алкоголь, табак, бензин, лекарства,... В частности, в первом чтении принят законопроект о праве предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП), которые производят или продают подакцизную продукцию (алкоголь, табак, бензин, лекарства,... читать дальше

.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс считает, что наиболее вероятным для американской экономики по-прежнему является прогноз умеренного экономического роста во второй половине 2020 года. "В рамках базового прогноза вполне разумно ожидать... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВЭБа на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", а также подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ВЭБа на уровне "AAA(RU)", говорится в сообщении рейтингового... читать дальше

.

Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в ряде случаев до 10 млн рублей и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. Документ был внесен в Госдуму... читать дальше

.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опустились по итогам сегодняшних торгов на сообщениях о небольшом росте числа новых случаев заболевания в некоторых странах, которые смягчают карантинные меры, включая Китай, пишет MarketWatch. Китайский... Китайский... читать дальше

.

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон, который не относит к материальной выгоде экономию на процентах при предоставлении гражданам всех типов кредитных каникул и, следовательно, освобождает эту сумму от НДФЛ. Документ был внесен в Госдуму в начале... Документ был внесен в Госдуму в начале... читать дальше

.

В марте 2020 года объем промышленного производства в Италии рухнул на 28,4% по сравнению с февралем, когда было зафиксировано снижение показателя на 1%, свидетельствуют данные итальянского статистического агентства Istat. Аналитики ожидали снижение промпроизводства лишь на 20%.... читать дальше

.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 73,4326 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 43,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 мая, составляет 79,4394 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 56,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Чистый убыток германского энергетического концерна E.ON SE в январе-марте составил 327 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 387 млн евро за аналогичный период прошлого года. Скорректированная чистая прибыль выросла в отчетном периоде на 6% - до 691 млн евро... Скорректированная чистая прибыль выросла в отчетном периоде на 6% - до 691 млн евро... читать дальше

.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ВЭБа на уровне "AAA(RU)", прогноз "стабильный", а также подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций ВЭБа на уровне "AAA(RU)", говорится в сообщении рейтингового агентства. "Кредитный... "Кредитный... читать дальше

.

По итогам 4-го финквартала, завершившегося 31 марта 2020 года, чистый убыток японского автопроизводителя Honda Motor Co. в 2,3 раза - до 29,54 млрд иен по сравнению с 13,02 млрд иен годом ранее, что включает в себя расходы на реструктуризацию операций в... читать дальше

.

Saudi Aramco в первом квартале планирует направить на дивиденды рекордные $18,75 млрд, сообщила компания. "Дивиденды в размере $18,75 млрд за первый квартал 2020 года являются самыми высокими среди всех публичных компаний в мире", - подчеркивается в... "Дивиденды в размере $18,75 млрд за первый квартал 2020 года являются самыми высокими среди всех публичных компаний в мире", - подчеркивается в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 9,46 пункта (0,358%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,09 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2646,44 (+0,19%) пункта,... читать дальше

.