Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,647 руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,647 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб., максимальный - 74,0825 руб. Было заключено 12986 сделок. Объем торгов составил 44413,68 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,2525 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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