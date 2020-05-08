Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

8 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.05 по 17.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

.

"Башнефть" (MOEX: BANE) установила ставку 11-го купона облигаций серии БО-03 объемом 5 млрд рублей на уровне 5,6% годовых, говорится в сообщении эмитента. Остальные купоны с 12-го по 16-й рассчитываются по формуле: ключевая ставка +0,1 процентных... Остальные купоны с 12-го по 16-й рассчитываются по формуле: ключевая ставка +0,1 процентных... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 42167,296 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 219,519 млрд руб., или на...

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,55 пункта (0,287%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2641,55 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 343 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7228 руб. Минимальный курс евро составил 79,24 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,24 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 27 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4053 руб. Минимальный курс юаня составил 10,324 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,324 руб., максимальный -... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3268 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,587 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Рынок акций РФ, открывшийся разнонаправленно, завершил пятницу в зеленой зоне. Рынки акций Европы весь день демонстрировали уверенный рост. Рынки акций Европы весь день демонстрировали уверенный рост. Азиатские рынки акций выросли на фоне ослабления тревог вокруг торговых отношений США-КНР и... Азиатские рынки акций выросли на фоне ослабления тревог вокруг торговых отношений США-КНР и... читать дальше

.

Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в майскую межпраздничную неделю умеренно подросли благодаря позитивным сигналам с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не... читать дальше

.

Нефтяные повышаются в ходе торгов в пятницу, при этом котировки могут завершить неделю ростом. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Поддержку нефтяному рынку оказывают ожидания сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на... Стоимость июльских фьючерсов на... читать дальше

.

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 мая подготовить меры, которые в нынешних условиях позволят работать автодилерам и организациям, производящим и поставляющим комплектующие изделия для производства автотехники. Путин утвердил перечень поручений... Путин утвердил перечень поручений... читать дальше

.

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings поставило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, пассажирская "дочка" РЖД), который находится на уровне "ВВВ-", на пересмотр с возможностью снижения (CreditWatch... читать дальше

.

Минтранс РФ не видит предпосылок банкротства авиакомпании "Уральские авиалинии", сообщил представитель министерства журналистам. "Росавиация (подведомственна Минтрансу) проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо... "Росавиация (подведомственна Минтрансу) проводит постоянный мониторинг финансово-экономического состояния российских авиакомпаний. Каких-либо... читать дальше

.

Падение спроса на нефть в Индии составляло 90-92%, но с прошлой недели экономическая деятельность в стране потихоньку восстанавливается и спрос начинает расти, сообщил министр нефти, природного газа и стали Индии Дхармендра Прадхан в интервью вице-президенту IHS Markit Дэниэлю... читать дальше

.

По итогам 2019 года чистая прибыль АО "Концерн "Калашников" по МСФО составила 1 млрд 295,1 млн рублей, что на 19,7% меньше по сравнению со скорректированным результатом 2018 года, говорится в сообщении компании. Выручка в минувшем году увеличилась на 12,2% - до 36 млрд... Выручка в минувшем году увеличилась на 12,2% - до 36 млрд... читать дальше

.

В апреле производство автомобилей в Мексике рухнуло на 98,8%, или в 81 раз, и составило 3 тыс. 722 по сравнению с почти 300 тыс. в том же месяце прошлого года. Падение показателя до исторического минимума обусловлено закрытием заводов в рамках мер по сдерживанию... Падение показателя до исторического минимума обусловлено закрытием заводов в рамках мер по сдерживанию... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 2721 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,647 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 73,17 руб.,... читать дальше

.