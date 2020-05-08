08 мая 2020 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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8 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.05 по 17.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|11.05.2020
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|Март 2020
|12.05.2020
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|Апрель 2020
|12.05.2020
|21:00
|Бюджет США
|Апрель 2020
|13.05.2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|Март 2020
|13.05.2020
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Апрель 2020
|13.05.2020
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|Март 2020
|13.05.2020
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Март 2020
|13.05.2020
|12:30
|Предварительная оценка ВВП Великобритании
|I квартал 2020
|13.05.2020
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|Апрель 2020
|13.05.2020
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 02 по 08 мая
|14.05.2020
|09:00
|Изменение потребительских цен в Германии
|Апрель 2020
|14.05.2020
|11:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Март 2020
|14.05.2020
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Апрель 2020
|14.05.2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 03 по 09 мая
|14.05.2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 26 апреля по 02 мая
|15.05.2020
|09:00
|Предварительная оценка ВВП Германии
|I квартал 2020
|15.05.2020
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Апрель 2020
|15.05.2020
|11:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Март 2020
|15.05.2020
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Март 2020
|15.05.2020
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Апрель 2020
|15.05.2020
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|I квартал 2020
|15.05.2020
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Май 2020
|15.05.2020
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Апрель 2020
|15.05.2020
|16:15
|Промышленное производство в США
|Апрель 2020
|15.05.2020
|17:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Май 2020
|15.05.2020
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Март 2020
|15.05.2020
|23:00
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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