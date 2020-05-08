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Главная  /  Все новости  /  Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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08 мая 2020 года 17:15

Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

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8 мая. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.05 по 17.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата Время Публикация Период
11.05.2020 11:00 Промышленное производство в Италии Март 2020
12.05.2020 15:30 Изменение потребительских цен в США Апрель 2020
12.05.2020 21:00 Бюджет США Апрель 2020
13.05.2020 09:00 Внешнеторговый баланс Великобритании Март 2020
13.05.2020 09:00 Изменение оптовых цен в Германии Апрель 2020
13.05.2020 09:00 Промышленное производство в Великобритании Март 2020
13.05.2020 12:00 Промышленное производство в еврозоне Март 2020
13.05.2020 12:30 Предварительная оценка ВВП Великобритании I квартал 2020
13.05.2020 15:30 Изменение цен производителей в США Апрель 2020
13.05.2020 17:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 02 по 08 мая
14.05.2020 09:00 Изменение потребительских цен в Германии Апрель 2020
14.05.2020 11:00 Внешнеторговый баланс Италии Март 2020
14.05.2020 15:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Апрель 2020
14.05.2020 15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 03 по 09 мая
14.05.2020 15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 26 апреля по 02 мая
15.05.2020 09:00 Предварительная оценка ВВП Германии I квартал 2020
15.05.2020 09:45 Изменение потребительских цен во Франции Апрель 2020
15.05.2020 11:00 Объем промышленных заказов в Италии Март 2020
15.05.2020 12:00 Внешнеторговый баланс еврозоны Март 2020
15.05.2020 12:00 Изменение потребительских цен в Италии Апрель 2020
15.05.2020 12:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны I квартал 2020
15.05.2020 15:30 Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing Май 2020
15.05.2020 15:30 Объемы розничных продаж в США Апрель 2020
15.05.2020 16:15 Промышленное производство в США Апрель 2020
15.05.2020 17:00 Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана) Май 2020
15.05.2020 17:00 Товарные запасы на складах США Март 2020
15.05.2020 23:00 Объем спроса нерезидентов на американские активы Март 2020

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