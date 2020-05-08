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08 мая 2020 года 15:02
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 9 мая
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8 мая. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 9 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4047,21 (+23,31) руб./грамм; на серебро - 35,58 (-0,12) руб./грамм; на платину - 1800,29 (+5,96) руб./грамм; на палладий - 4298,85 (-26,14) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
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Ключевые слова: Россия, ЦБ, Драгметаллы, Котировки
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