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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 9 мая в размере 80,0039 руб.
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08 мая 2020 года 13:17

ЦБ РФ установил курс евро с 9 мая в размере 80,0039 руб.

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8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 80,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,72 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 80,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,72 коп.

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