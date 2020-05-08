Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 141,5 млрд руб.

8 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 8 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 141,5 млрд руб.

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 16,8 пункта (0,638%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2617,2 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2648,45 (+0,55%) пункта,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти в ходе торгов в пятницу на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск составляет... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:24 мск составляет... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля составил 12 трлн 111,8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 24 апреля денежная база в России равнялась 11940,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,44%, или на 171,4 млрд... На 24 апреля денежная база в России равнялась 11940,4 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 1,44%, или на 171,4 млрд... читать дальше

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Банк России сомневается в целесообразности передачи правительству РФ права устанавливать размер и порядок уплаты ежегодного регистрационного сбора с международных компаний, являющихся резидентами российских офшоров - специальных административных районов (САР), рассказал... читать дальше

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Национальный конгресс Бразилии одобрил важную поправку к конституции, которая позволит Центробанку страны начать программу количественного смягчения (QE) в рамках борьбы с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Эта программа QE может... Эта программа QE может... читать дальше

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Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) получит право снижать ставки взносов в фонд страхования вкладов (ФСВ) задним числом, следует из поправок в закон о страховании вкладов, с которыми ознакомился "Интерфакс". Поправки планируется внести ко второму... Поправки планируется внести ко второму... читать дальше

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Негативные рыночные факторы в январе-марте 2020 года повлияли на инвестиционные портфели НПФ значительно меньше, чем на финансовые рынки в целом: пенсионные накопления уменьшились за квартал на 1,3%, до 2,822 трлн рублей, а пенсионные резервы - на 2%, до 1,386 трлн рублей,... читать дальше

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Туристы смогут получить проценты при возврате денег за несостоявшиеся из-за коронавируса туры в случае, если они не воспользуются предложенным туроператором правом переноса поездки. Это прописано в законопроекте "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях... читать дальше

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Чистая прибыль нидерландского финансового конгломерата ING Groep NV по итогам первого квартала 2020 года упала на 40%, или в 1,7 раза, и составила 670 млн евро по сравнению с 1,119 млрд евро за аналогичный период прошлого года. Показатель снизился на фоне увеличения резервов под... читать дальше

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В этом году падение молдавской экономики составит минимум 3,1%, прогнозирует Всемирный банк. Такая оценка содержится в базовом сценарии ВБ, а при пессимистичном сценарии ВВП Молдавии упадет на 5,2%. Ранее ВБ ожидал экономического роста на 3,8%. Согласно новому обзору... Согласно новому обзору... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 80,0039 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 5,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 9 мая, составляет 73,8725 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 24,44 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Минимальное значение за месяц (с 8 апреля по 8 мая) - 75,26 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,41 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,62/75,26 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 33 коп., Cредний курс продажи...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 78,61/81,46 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,54/75,62 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 3 коп., средний...

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