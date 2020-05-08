08 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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8 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Март 2020
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Март 2020
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Апрель 2020
|15:30
|Безработица в Канаде
|Апрель 2020
|15:30
|Данные с рынка труда США
|Апрель 2020
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Март 2020
|17:00
|Запасы на оптовых складах США
|Март 2020
Это автоматическое сообщение.
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08 мая 2020 года 08:46
Китай и Соединенные Штаты подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР.
В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:40
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2020 года увеличился на 1% в годовом выражении после роста на 3,9% в феврале и 2,1% в январе, сообщил в четверг Росстат.
Это самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:35
Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70200,00 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1462,58 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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08 мая 2020 года 08:29
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде апреля 2020 года снизилось до 5,3630% с 5,4320% во второй... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:22
Дифференциация населения России по уровню доходов в 1-м квартале 2020 года практически не изменилась по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, следует из данных Росстата.
Согласно распространенным данным, по итогам 1-го квартала 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:20
Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:16
Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса.
Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса, и усилиями властей по смягчению карантинных мер.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,50 коп.
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08 мая 2020 года 08:01
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 80,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,13 коп.
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08 мая 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Баланс счета текущих операций... читать дальше
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08 мая 2020 года 08:00
Сегодня во Франции праздник - День Победы.
Это автоматическое сообщение.
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07 мая 2020 года 19:59
Сбербанк России разместил 58,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-245R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 754,454 млн рублей и 11,74% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-251R номинальным объемом также 3 млрд рублей на 352,274 млн... читать дальше
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07 мая 2020 года 19:57
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,9 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2634 пункта.
Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше
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