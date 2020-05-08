ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,1169 руб.

8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,50 коп.

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Китай и Соединенные Штаты подтвердили готовность способствовать выполнению условий первой фазы торгового соглашения, заключенного ранее, сообщило Минкоммерции КНР. В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах... В сообщении говорится, что в пятницу вице-премьер Госсовета КНР, глава китайской делегации на переговорах... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2020 года увеличился на 1% в годовом выражении после роста на 3,9% в феврале и 2,1% в январе, сообщил в четверг Росстат. Это самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск... Это самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск... читать дальше

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Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70200,00 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 13 выпускам облигаций на общую сумму 1462,58 млн руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов, в третьей декаде апреля 2020 года снизилось до 5,3630% с 5,4320% во второй... читать дальше

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Дифференциация населения России по уровню доходов в 1-м квартале 2020 года практически не изменилась по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, следует из данных Росстата. Согласно распространенным данным, по итогам 1-го квартала 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных... Согласно распространенным данным, по итогам 1-го квартала 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск... читать дальше

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Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25... Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25... читать дальше

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Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса, и усилиями властей по смягчению карантинных мер. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,50 коп.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 80,0611 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,13 коп.

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 09:00 09:00 Баланс счета текущих операций... Баланс счета текущих операций... читать дальше

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Сегодня во Франции праздник - День Победы. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Сбербанк России разместил 58,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-245R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 754,454 млн рублей и 11,74% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-251R номинальным объемом также 3 млрд рублей на 352,274 млн... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,9 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2634 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

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