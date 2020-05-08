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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,1169 руб.
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08 мая 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,1169 руб.
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8 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,50 коп.
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08 мая 2020 года 08:46
Китай и США создадут условия для реализации договоренностей о двухсторонней торговле - Минкоммерции КНР
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.08 мая 2020 года 08:40
Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в марте 2020 года увеличился на 1% в годовом выражении после роста на 3,9% в феврале и 2,1% в январе, сообщил в четверг Росстат. Это самый слабый показатель с мая прошлого года (тогда выпуск... читать дальше
.08 мая 2020 года 08:35
Выход американской экономики из кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, будет медленным в условиях очень высокой по историческим меркам безработицы, заявил президент Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари, выступая на телеканале NBC... читать дальше
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Сегодня ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 70200,00 млн руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
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.08 мая 2020 года 08:22
Дифференциация населения России по уровню доходов в 1-м квартале 2020 года практически не изменилась по сравнению с 1-м кварталом 2019 года, следует из данных Росстата. Согласно распространенным данным, по итогам 1-го квартала 2020 года на долю 10% наиболее обеспеченных... читать дальше
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Цены на нефть поднимаются в пятницу и могут завершить неделю ростом впервые с февраля на ожиданиях сокращения добычи крупнейшими производителями при постепенном восстановлении спроса. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск... читать дальше
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Фондовый рынок США завершил торги в четверг на положительной территории, при этом индекс Nasdaq Composite отыграл все потери, понесенные с начала 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов поднялся на 211,25... читать дальше
.08 мая 2020 года 08:09
Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса, и усилиями властей по смягчению карантинных мер. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe... читать дальше
.08 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 8 мая, составляет 74,1169 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 14,50 коп.
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