Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,408 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,408 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный - 10,4509 руб. Было заключено 379 сделок. Объем торгов составил 2215,42 млн руб., что на 225% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,3889 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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