Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,9183 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4516 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9183 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,58 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено 13213 сделок. Объем торгов составил 45442,57 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,965 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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