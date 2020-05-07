Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 79,7625 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 3843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7625 руб.

Минимальный курс евро составил 79,455 руб., максимальный - 80,35 руб. Была заключена 4551 сделка. Объем торгов составил 20880,79 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 79,59 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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