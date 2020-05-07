Учетные цены Банка России на драгметаллы с 8 мая

7 мая. FINMARKET.RU -РФ с 8 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4023,9 (-16,51) руб./грамм; на серебро - 35,7 (-0,15) руб./грамм; на платину - 1794,33 (-1,25) руб./грамм; на палладий - 4324,99 (+103,6) руб./грамм.

.

Сбербанк России разместил 58,48% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-245R номинальным объемом 3 млрд рублей на 1 млрд 754,454 млн рублей и 11,74% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-2Y-001Р-251R номинальным объемом также 3 млрд рублей на 352,274 млн... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 1,9 пункта (0,072%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2634 пункта. Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... Индекс РТС корректируется вниз после роста. По состоянию на 18:45... читать дальше

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42386,815 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 161,436 млрд руб., или на...

.

ПАО "ФСК ЕЭС" завершило размещение выпуска 15-летних облигаций серии 001P-05R номинальным объемом 15 млрд рублей, разместив 66,67% выпуска на 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена на... Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена на... читать дальше

.

АО "ДОМ.РФ" приобрело в рамках оферты 4 млн облигаций серии А24 по цене 100% от номинала, говорится в сообщении компании. Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 66,7% выпуска. В сообщении отмечается,... Объем выпуска составляет 6 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, компания выкупила 66,7% выпуска. В сообщении отмечается,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 4803 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9116 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 7312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,7328 руб. Минимальный курс евро составил 79,34 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,34 руб.,... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 684 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,408 руб. Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,355 руб., максимальный -... читать дальше

.

сероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 в размере 6,5% годовых, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на выпуск прошел 7 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Объем выпуска эмитент пока не... Сбор заявок на выпуск прошел 7 мая с 11:00 МСК до 15:00 МСК. Объем выпуска эмитент пока не... читать дальше

.

Рынок акций РФ закрылся в плюсе благодаря росту внешних фондовых площадок на ожиданиях постепенного снятия карантинных ограничений в Европе и США, а также на фоне дорожающей нефти на надеждах постепенного повышения спроса на сырье. Рынки акций государств... Рынки акций государств... читать дальше

.

Европейская комиссия (ЕК) предлагает расширить полномочия властей Евросоюза в борьбе с отмыванием денег в регионе после серии скандалов с участием европейских банков, включая Danske Bank A/S и Swedbank AB. Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам... Заместитель председателя Еврокомиссии по экономическим вопросам... читать дальше

.

ВТБ разместил 33,57% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-66 на 335,659 млн рублей и 37,42% бондов серии Б-1-67 на 374,193 млн рублей, говорится в сообщениях банка. Сбор заявок на выпуски проходил с 20 по 30 апреля. Сбор заявок на выпуски проходил с 20 по 30 апреля. Номинальный объем выпусков - 1 млрд... Номинальный объем выпусков - 1 млрд... читать дальше

.

"Московская биржа" зарегистрировала два выпуска облигаций ООО "Газпром капитал" (100%-ная "дочка" "Газпрома") серии БО-001Р-03 и БО-001Р-04 и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера... Выпускам присвоены идентификационные номера... читать дальше

.

Ожидания хорошего урожая будут способствовать расширению сельскохозяйственного производства в апреле, что продолжит сдерживать продовольственную инфляцию, говорится в комментарии ЦБ РФ по экономике. Выпуск продукции сельского хозяйства в марте в годовом выражении вырос... Выпуск продукции сельского хозяйства в марте в годовом выражении вырос... читать дальше

.

В ходе телефонного разговора президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили вопросы борьбы с коронавирусом и ситуацию на мировом рынке нефти, сообщила пресс-служба Кремля. "Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.... "Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 75-летием Победы над фашизмом.... читать дальше

.

В марте деловая активность в российской экономике ожидаемо снизилась под влиянием ослабления внешнего спроса. Ограничительные меры, введенные во многих странах для борьбы с коронавирусной инфекцией, уже в марте начали оказывать влияние на ряд отраслей, говорится в очередном... читать дальше

.