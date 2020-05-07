Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,4353 руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 443 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4353 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,41 руб., максимальный - 10,46 руб. Было заключено 46 сделок. Объем торгов составил 182,92 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,43 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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