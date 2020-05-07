Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до 147,3 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 7 мая по данным на начало операционного дня снизилось до 147,3 млрд руб.

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Чистая прибыль германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re), одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, в первом квартале 2020 года упала в 2,9 раза, или на 65%, и составила 221 млн евро по сравнению с 633 млн евро за аналогичный период годом... читать дальше

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ЦБ РФ с 8 мая установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4023,9 (-16,51) руб./грамм; на серебро - 35,7 (-0,15) руб./грамм; на платину - 1794,33 (-1,25) руб./грамм; на палладий - 4324,99 (+103,6) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) рассматривает три сценария сокращения и восстановления международного туризму после пандемии коронавируса, в соответствии с ними число международных туристических прибытий сократится от 58% до 80% по итогам 2020... читать дальше

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Программа субсидирования ипотечных кредитов до 6,5% увеличила спрос на жилье на 60%, сообщил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко. "На 60% сегодня увеличился спрос на жилищный рынок, я думаю, что она (программа льготной ипотеки под 6,5%) подтолкнет рынок, безусловно", -... "На 60% сегодня увеличился спрос на жилищный рынок, я думаю, что она (программа льготной ипотеки под 6,5%) подтолкнет рынок, безусловно", -... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 32,47 пункта (1,234%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2664,57 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2664,99 (+1,25%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Штраф за нахождение в Москве в общественных местах без маски составит четыре тысячи рублей, в транспорте - пять тысяч рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, сообщил "Интерфаксу" начальник главного контрольного управления города Евгений... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Примсоцбанка (Владивосток) на уровне "ruBBB+". По рейтингу сохранен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. Рейтинг банка, по мнению "Эксперт РА", "обусловлен удовлетворительной... Рейтинг банка, по мнению "Эксперт РА", "обусловлен удовлетворительной... читать дальше

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В январе-марте 2020 г. число международных туристических прибытий во всем мире упало на 22% в годовом сравнении, следует из статистики Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). В марте сокращение составило 57%. "Пандемия COVID-19 привела к снижению числа... "Пандемия COVID-19 привела к снижению числа... читать дальше

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Нефтяные цены ускорили рост в ходе торгов на новостях об увеличении китайского нефтяного импорта в апреле по сравнению с предыдущим месяцем. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск составила $31,26 за баррель, что на $1,54... Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:06 мск составила $31,26 за баррель, что на $1,54... читать дальше

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Саудовская Аравия в июне повысит цены на нефть сорта Arab Light для покупателей из всех регионов, сообщила госкомпания Saudi Aramco. Для азиатских клиентов "легкая" нефть подорожает на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $5,9 за баррель меньше корзины... Для азиатских клиентов "легкая" нефть подорожает на $1,4 за баррель. В результате она будет стоить на $5,9 за баррель меньше корзины... читать дальше

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Аэропорт "Жуковский" в этом году планирует получить около 380 млн руб. прибыли за счет бизнеса по облуживанию грузовых рейсов, сообщил совладелец и глава совета директоров "Рампорт Аэро" (оператор аэропорта) Борис Алешин. "На этот год мы поставили задачу - обслужить... "На этот год мы поставили задачу - обслужить... читать дальше

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Ценовая преференция в размере 15% может быть введена для госзакупки всех товаров производства стран ЕАЭС, включая Россию. Соответствующий проект поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ) внесен в Госдуму рядом депутатов. "В целях реализации комплексного подхода... "В целях реализации комплексного подхода... читать дальше

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Третья по величине в Европе авиагруппа International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, зафиксировала убыток в первом квартале 2020 года и предупредила об ухудшении показателей во втором квартале на фоне пандемии... читать дальше

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Уполномоченный при президенте РФ по защите прав человека Борис Титов считает, что продление ограничительных мер, введенных в РФ с марта в связи с COVID-19, увеличит ущерб предприятий пострадавших отраслей, часть организаций "не выживет". "По своим характеристикам сфера... "По своим характеристикам сфера... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Тинькофф банка и его рублевых облигаций на уровне "А(RU)", прогноз - "стабильный", субординированных евробондов - на уровне BB+(RU), говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг... "Кредитный рейтинг... читать дальше

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Штраф за нахождение в общественном транспорте без маски составит 4 тысячи рублей, сообщил "Интерфаксу" министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. "Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение... "Штраф составит четыре тысячи рублей по статье 3. 18.1 (Нарушение... читать дальше

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