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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3209,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 761,52 млрд руб.
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07 мая 2020 года 10:26
Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3209,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 761,52 млрд руб.
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7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 3209,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2989,7 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3043,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2848,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 761,52 млрд руб. против 670,07752 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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