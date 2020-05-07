Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3209,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 761,52 млрд руб.

7 мая. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 7 мая составили по Российской Федерации 3209,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2989,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3043,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2848,7 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 7 мая составили 761,52 млрд руб. против 670,07752 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.