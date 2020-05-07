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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в марте снизился на 0,4% - ВЭБ
Согласно расчетам ВЭБа, экономика РФ в марте по отношению к марту 2019 года снизилась на 0,4%. Сокращение годовой динамики ВВП наблюдается впервые с ноября 2017 года. Падение ВВП в 2020 году может составить 5,3%
 
Минфин ожидает дефицит бюджета РФ в 2020 году на уровне 4% ВВП
Минфин РФ ожидает дефицит федерального бюджета в 2020 году на уровне около 4% ВВП, сообщил министр финансов Антон Силуанов. "Есть несколько сценариев, все они не очень оптимистичные. За базовый мы взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом году,...
 
Бизнесу понадобится на реабилитацию около двух лет
Каждой пятой российской компании понадобится на восстановление более года, если ограничения будут сняты не позже середины июня. В целом предприятиям понадобится на реабилитацию около двух лет, рассказал "Известиям" глава Центра стратегических...
 
Минтранс предлагает расширить непрямую поддержку авиации
Минтранс РФ направил в правительство расширенный список мер поддержки транспортной отрасли в условиях пандемии коронавируса, значительная их часть распространяется на авиацию, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на письмо. В числе мер поддержки отрасли...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
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07 мая 2020 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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7 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Промышленное производство в Германии Март 2020
09:00 Процентная ставка Банка Англии Май 2020
09:45 Внешнеторговый баланс Франции Март 2020
09:45 Промышленное производство во Франции Март 2020
11:00 Объемы розничных продаж в Италии Март 2020
15:30 Заявки на пособие по безработице в США С 26 апреля по 02 мая
15:30 Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США I квартал 2020
15:30 Число получающих пособие по безработице в США С 19 по 25 апреля
17:00 Индекс деловой активности IVEY в Канаде Апрель 2020

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
07 мая 2020 года 08:27
Дефицит бюджета РФ в этом году составит 5-6% ВВП - базовый прогноз ЦБ
Дефицит бюджета РФ при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом составит в 2020 году 5-6% ВВП, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России вчера вечером.

Это формализованная версия прогноза, озвученного главой ЦБ Эльвирой...    читать дальше
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07 мая 2020 года 08:20
Рост ВВП РФ в 1-м квартале Центробанк оценивает в 1,5-2,0%
Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года Банк России оценивает в 1,5-2,0%, говорится в докладе ЦБ о ДКП.

Инвестиции в основной капитал в марте в годовом выражении, по оценке ЦБ, снизились, за 1-й квартал в целом - практически не изменились.

Минэкономразвития РФ...    читать дальше
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07 мая 2020 года 08:14
Фондовая Европа закрылась преимущественно в красной зоне
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно снизились, инвесторы оценивали новую порцию отчетов компаний и статистические данные.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,35% и составил 334,34 пункта....    читать дальше
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07 мая 2020 года 08:08
В этом году снижение ВВП РФ составит 5% - прогноз Еврокомиссии
ВВП России снизится в этом году на 5% и вырастет на 1,6% в 2021 году, прогнозирует Еврокомиссия.

"Российской экономике грозит двойной удар в связи с обвалом цен на нефть и ослаблением внутреннего спроса в результате ограничений, введенных с целью сдерживания...    читать дальше
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07 мая 2020 года 08:02
ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,0598 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,0598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,09 коп.
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07 мая 2020 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара на сегодня в размере 73,9719 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 73,9719 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,56 коп.
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07 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Время

Публикация

Период

09:00

Промышленное производство в Германии

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06 мая 2020 года 20:07
Сбербанк разместил два выпуска инвестиционных облигаций на 1,3 млрд рублей
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-246R номинальным объемом 3 млрд рублей на 550,13 млн рублей и 26,12% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R номинальным объемом также 3 млрд рублей на почти 784 млн...    читать дальше
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06 мая 2020 года 20:05
"Фондовые стратегические инициативы" допустили техдефолт по бондам, не выплатив 9-й купон из-за пандемии
ООО "Фондовые стратегические инициативы" допустило техдефолт по выплате купона за 9-й купонный период на сумму около 2 млн рублей по облигациям 1-й серии из-за пандемии, говорится в сообщении компании.

В качестве причины указано следующее: "Технические сложности,...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 6 мая снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,41 пункта (0,807%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,1 пункта.

Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 мая выросла на 0,09% и составила 42548,251 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42548,251 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,524 млрд руб., или на...
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06 мая 2020 года 19:34
"Аэрофлот" 13 мая проведет сбор заявок на бонды объемом не менее 10 млрд рублей
О "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей, говорится в сообщении Совкомбанка, который выступает единственным организатором размещения.

Дата начала размещения и ориентир...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:33
ВБРР 7 мая будет собирать заявки на бонды серии 001P-04
Всероссийский банк развития регионов 7 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 001P-04, говорится в сообщении эмитента.

Облигации будут размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:32
Мосбиржа зарегистрировала облигации "Детского мира" на 3 млрд рублей
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации "Детского мира" серии БО-06 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении эмитента.

Выпуску присвоен идентификационный номер...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:30
Мосбиржа зарегистрировала облигации МТС серий 001P-15 и 001P-16
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) серий 001P-15 и 001P-16 объемом 5 млрд рублей и 7 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи.

Выпуску 001P-15 присвоен...    читать дальше
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06 мая 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4766 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4766 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,33 руб., максимальный -...    читать дальше
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