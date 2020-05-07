07 мая 2020 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 мая. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|Март 2020
|09:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Май 2020
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Март 2020
|09:45
|Промышленное производство во Франции
|Март 2020
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|Март 2020
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 26 апреля по 02 мая
|15:30
|Предварительная оценка производительности труда и стоимости рабочий силы в США
|I квартал 2020
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 19 по 25 апреля
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Апрель 2020
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07 мая 2020 года 08:27
Дефицит бюджета РФ при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом составит в 2020 году 5-6% ВВП, говорится в докладе о денежно-кредитной политике, опубликованном Банком России вчера вечером.
Это формализованная версия прогноза, озвученного главой ЦБ Эльвирой... читать дальше
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07 мая 2020 года 08:20
Рост ВВП РФ в 1-м квартале 2020 года Банк России оценивает в 1,5-2,0%, говорится в докладе ЦБ о ДКП.
Инвестиции в основной капитал в марте в годовом выражении, по оценке ЦБ, снизились, за 1-й квартал в целом - практически не изменились.
Минэкономразвития РФ... читать дальше
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07 мая 2020 года 08:14
По итогам вчерашних торгов европейские фондовые индексы преимущественно снизились, инвесторы оценивали новую порцию отчетов компаний и статистические данные.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,35% и составил 334,34 пункта.... читать дальше
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07 мая 2020 года 08:08
ВВП России снизится в этом году на 5% и вырастет на 1,6% в 2021 году, прогнозирует Еврокомиссия.
"Российской экономике грозит двойной удар в связи с обвалом цен на нефть и ослаблением внутреннего спроса в результате ограничений, введенных с целью сдерживания... читать дальше
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07 мая 2020 года 08:02
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,0598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,09 коп.
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07 мая 2020 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 73,9719 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 124,56 коп.
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07 мая 2020 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
09:00
Промышленное производство в Германии
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06 мая 2020 года 20:07
Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-246R номинальным объемом 3 млрд рублей на 550,13 млн рублей и 26,12% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R номинальным объемом также 3 млрд рублей на почти 784 млн... читать дальше
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06 мая 2020 года 20:05
ООО "Фондовые стратегические инициативы" допустило техдефолт по выплате купона за 9-й купонный период на сумму около 2 млн рублей по облигациям 1-й серии из-за пандемии, говорится в сообщении компании.
В качестве причины указано следующее: "Технические сложности,... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:51
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,41 пункта (0,807%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,1 пункта.
Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42548,251 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,524 млрд руб., или на...
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06 мая 2020 года 19:34
О "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей, говорится в сообщении Совкомбанка, который выступает единственным организатором размещения.
Дата начала размещения и ориентир... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:33
Всероссийский банк развития регионов 7 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 001P-04, говорится в сообщении эмитента.
Облигации будут размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:32
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации "Детского мира" серии БО-06 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении эмитента.
Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:30
"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) серий 001P-15 и 001P-16 объемом 5 млрд рублей и 7 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи.
Выпуску 001P-15 присвоен... читать дальше
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06 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4766 руб.
Минимальный курс юаня составил 10,33 руб., максимальный -... читать дальше
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