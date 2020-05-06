Сбербанк (MOEX: SBER) России разместил 18,34% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС-IMOEX-asn_PRT-4Y-001Р-246R номинальным объемом 3 млрд рублей на 550,13 млн рублей и 26,12% бондов серии ИОС-BSK_FIX_MEM-5Y-001Р-252R номинальным объемом также 3 млрд рублей на почти 784 млн... читать дальше

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ООО "Фондовые стратегические инициативы" допустило техдефолт по выплате купона за 9-й купонный период на сумму около 2 млн рублей по облигациям 1-й серии из-за пандемии, говорится в сообщении компании. В качестве причины указано следующее: "Технические сложности,... В качестве причины указано следующее: "Технические сложности,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 21,41 пункта (0,807%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2632,1 пункта. Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... Индекс РТС стабилизируется после снижения. По состоянию на 18:45... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 42548,251 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 39,524 млрд руб., или на...

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О "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) 13 мая планирует провести сбор заявок инвесторов на 3-летние бонды серии П01-БО-01 объемом не менее 10 млрд рублей, говорится в сообщении Совкомбанка, который выступает единственным организатором размещения. Дата начала размещения и ориентир... Дата начала размещения и ориентир... читать дальше

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Всероссийский банк развития регионов 7 мая с 11:00 до 15:00 МСК планирует собирать заявки на облигации серии 001P-04, говорится в сообщении эмитента. Облигации будут размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000... Облигации будут размещаться по открытой подписке на срок 5 лет. Номинальная стоимость одной облигации - 1 000... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала 7-летние облигации "Детского мира" серии БО-06 объемом 3 млрд рублей и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении эмитента. Выпуску присвоен идентификационный номер... Выпуску присвоен идентификационный номер... читать дальше

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"Московская биржа" (MOEX: MOEX) зарегистрировала облигации ПАО "МТС" (MOEX: MTSS) серий 001P-15 и 001P-16 объемом 5 млрд рублей и 7 млрд рублей соответственно и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщениях биржи. Выпуску 001P-15 присвоен... Выпуску 001P-15 присвоен... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 3867 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3887 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4766 руб. Минимальный курс юаня составил 10,33 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,33 руб., максимальный -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 974 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4634 руб. Минимальный курс евро составил 79,5025 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,5025 руб.,... читать дальше

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Рынок акций РФ к вечеру среды исчерпал позитивный импульс из-за отката нефти после ралли и завершил торги в красной зоне. В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%,... В Азии в среду преобладал рост индексов (биржи Японии закрыты в связи с празднованием "золотой недели", китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%,... читать дальше

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Только 33 туроператора подали заявления в ассоциацию по выездному туризму "Турпомощь" на выплаты денег туристам за отмененные туры из фондов персональной ответственности, срок подачи заявлений закончился в среду, сообщил порталу "Интерфакс-Туризм" руководитель объединения... читать дальше

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Министерство транспорта РФ подготовило проект постановления правительства РФ о внесении изменений в перечень наиболее пострадавших отраслей, утвержденный правительством 3 апреля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно... Согласно... читать дальше

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Кафе, рестораны и предприятия сферы услуг откроются в Москве последними, так как открытие таких предприятий может привести к распространению коронавируса, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. "Вот это (общепит и предприятия сферы услуг) будет открыто в последнюю очередь.... "Вот это (общепит и предприятия сферы услуг) будет открыто в последнюю очередь.... читать дальше

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Bank of China (BOC) ведет переговоры о выплате компенсаций клиентам, которые понесли потери на инвестициях в продукты, привязанные к стоимости нефти WTI, после падения цены майских фьючерсов в отрицательную зону. По данным Caixin, потери клиентов банка на инвестициях в... По данным Caixin, потери клиентов банка на инвестициях в... читать дальше

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