Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4766 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 602 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4766 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,33 руб., максимальный - 10,5309 руб. Было заключено 207 сделок. Объем торгов составил 805,21 млн руб., что на 20% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,4759 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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