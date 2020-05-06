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Главная / Все новости / Запасы нефти в США выросли за период с 24 апреля по 1 мая на 4590 тыс. баррелей, бензина - упали на 3158 тыс. баррелей
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06 мая 2020 года 17:31
Запасы нефти в США выросли за период с 24 апреля по 1 мая на 4590 тыс. баррелей, бензина - упали на 3158 тыс. баррелей
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6 мая. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 4590 тыс. баррелей - до 532,221 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 3158 тыс. баррелей и составили 256,407 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 9518 тыс. баррелей, достигнув 151,49 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали увеличения запасов нефти на 8800 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 1000 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 3000 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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