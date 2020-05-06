Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 74,3601 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 14083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,3601 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,32 руб., максимальный - 75 руб. Было заключено 16963 сделки. Объем торгов составил 77581,26 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7575 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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