ЦБ РФ установил курс евро с 7 мая в размере 80,0598 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,0598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,09 коп.

.

Спрос на бензин в РФ на прошлой неделе немного улучшился - падение было 25-30% против 40% ранее, сообщил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин в рамках онлайн-интервью на-ресурсах фонда "Росконгресс". "Скажем так: внизу кривой спроса падение (спроса на бензин) на АЗС... "Скажем так: внизу кривой спроса падение (спроса на бензин) на АЗС... читать дальше

.

После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,02 пункта (0,189%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2658,53 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2674,94... читать дальше

.

В 1-м квартале 2020 года чистая прибыль ПАО "ТГК-1" по РСБУ снизилась на 30,3% и составила 4,093 млрд рублей по сравнению с 5,872 млрд рублей за аналогичный период 2019 года, говорится в сообщении компании. Выручка снизилась на 10,3% - до 26,638 млрд рублей. Основным... Выручка снизилась на 10,3% - до 26,638 млрд рублей. Основным... читать дальше

.

Правительство РФ своевременно представило план поэтапного снятия введенных в связи с коронавирусом ограничений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, сегодня на совещании у президента Владимира Путина руководитель Роспотребнадзора Анна Попова... читать дальше

.

Снижавшиеся с утра нефтяные цены перешли в ходе торгов к уверенному росту. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 мск составила $31,65 за баррель, что на $0,68 (2,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:09 мск составила $31,65 за баррель, что на $0,68 (2,2%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. Фьючерс на WTI... Фьючерс на WTI... читать дальше

.

АО "Росагролизинг" планирует в конце мая собирать заявки инвесторов на приобретение 5-летних облигаций серии 001P-01 объемом 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ориентир ставки 1-го купона будет объявлен позднее. Ставка будет... Ставка будет... читать дальше

.

Торги в среду азиатские рынки акций в основном завершили ростом благодаря укреплению ожиданий восстановления глобальной экономики после того, как ряд стран начал смягчать ограничения, введенные для сдерживания пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает... читать дальше

.

Замминистра энергетики России Павел Сорокин считает, что возможность коллапса рынка из-за низкой цены будет контролировать производителей нефти по ограничению добычи. "Для восстановления нефтегазового рынка нужна разумная цена, равновесная цена, которая будет... "Для восстановления нефтегазового рынка нужна разумная цена, равновесная цена, которая будет... читать дальше

.

UniCredit SpA, крупнейший банк Италии, отчитался о получении чистого убытка в январе-марте 2020 г. в размере 2,71 млрд евро по сравнению с чистой прибылью в 1,18 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Аналитики, опрошенные банком, в среднем ожидали чистый убыток на... читать дальше

.

Спрос на автозаправочных станциях в Европе начал расти. "Первые ростки и первые признаки восстановления (спрос) они уже прослеживаются. Если говорить о мировом рынке, о европейском и американском, мы видели, что ряд стран, которые как Германия, Италия, Франция, Англия и... "Первые ростки и первые признаки восстановления (спрос) они уже прослеживаются. Если говорить о мировом рынке, о европейском и американском, мы видели, что ряд стран, которые как Германия, Италия, Франция, Англия и... читать дальше

.

Чистая прибыль ПАО "Мосэнерго" по МСФО в 1-м квартале 2020 года снизилась на 46,6%,или в 1,9 раза, и составила 5,696 млрд руб. по сравнению с 10,662 млрд руб. в январе-марте 2019 года, следует из отчета компании. EBITDA сократилась на 23,5%, до 12,961 млрд руб.,... EBITDA сократилась на 23,5%, до 12,961 млрд руб.,... читать дальше

.

Российское подразделение шведского автопроизводителя Volvo (ООО "Вольво Карс") отзывает в РФ 9,837 тыс. машин для проверки программного обеспечения системы экстренного торможения. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 16,07 пункта (0,606%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2669,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2674,94 (+0,81%) пункта,... читать дальше

.

Минимальное значение за месяц (с 6 апреля по 6 мая) - 75,4926 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,99 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Максимальное значение за неделю (с 29 апреля по 6 мая) - 72,6911 руб. за доллар, минимальное значение - 71,77 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,87 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,0598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,09 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.