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06 мая 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,391 руб.
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6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,391 руб. Минимальный курс юаня составил 10,35 руб., максимальный - 10,4699 руб. Было заключено 39 сделок. Объем торгов составил 190,57 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,41 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.06 мая 2020 года 13:18
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Минимальное значение за месяц (с 6 апреля по 6 мая) - 75,4926 руб. за доллар, максимальное значение - 79,5065 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 2,99 руб. Это автоматическое сообщение.
.06 мая 2020 года 13:05
Средний курс покупки наличного доллара США в банках Москвы достиг максимального значения за неделю и составляет 72,6911 руб.
Максимальное значение за неделю (с 29 апреля по 6 мая) - 72,6911 руб. за доллар, минимальное значение - 71,77 руб. за доллар, средний курс покупки за неделю вырос на 0,87 руб. Это автоматическое сообщение.
.06 мая 2020 года 13:03
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 7 мая, составляет 80,0598 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 94,09 коп. Это автоматическое сообщение.
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