Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,391 руб.

6 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 302 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,391 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,35 руб., максимальный - 10,4699 руб. Было заключено 39 сделок. Объем торгов составил 190,57 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,41 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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