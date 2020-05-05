Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,4177 руб.

5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4177 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,3541 руб., максимальный - 10,4635 руб. Было заключено 125 сделок. Объем торгов составил 20,3 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,37 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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