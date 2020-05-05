.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,0567 руб.
.
05 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,0567 руб.
|0
5 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0567 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6525 руб., максимальный - 74,45 руб. К этому времени было заключено 35966 сделок. Объем торгов составил 96772,52 млн руб., что на 60% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7325 руб. за доллар США. Московская биржа с 8 января 2013 года продлила время окончания торгов на валютном рынке до 23:50 мск. Для участников торгов сохраняется возможность раннего выхода из торгов: в 17:00 мск или 19:00 мск. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
05 мая 2020 года 19:56
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи повысился на 28,87 пункта (1,1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2653,51 пункта. Индекс РТС стабилизируется после роста. По состоянию на 18:45 мск... читать дальше
.05 мая 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 5 мая выросла на 1,34% и составила 42508,727 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 42508,727 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 563,001 млрд руб., или на...
.05 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1617 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,4177 руб. Минимальный курс юаня составил 10,3541 руб., максимальный -... читать дальше
.05 мая 2020 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 18347 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 80,4695 руб. Минимальный курс евро составил 79,87 руб.,... читать дальше
.05 мая 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 74,0567 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 13012 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,0567 руб. Минимальный курс доллара США составил... читать дальше
.05 мая 2020 года 18:02
Три группы держателей гособлигаций Аргентины, представляющие крупнейших кредиторов страны, выпустили совместное заявление, в котором подтвердили, что не готовы поддержать предложение Буэнос-Айреса о реструктуризации госдолга. "Каждая из трех групп кредиторов и... читать дальше
.05 мая 2020 года 17:51
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в апреле снизился до 41,8 пункта - минимума с апреля 2009 года, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Мартовское значение индекса составляло 52,5 пункта. Аналитики в среднем... читать дальше
.05 мая 2020 года 17:43
Итало-американский автомобилестроительный концерн Fiat Chrysler Automobiles NV (FCA) по итогам первого квартала 2020 года зафиксировал чистый убыток и сократил глобальные продажи из-за влияния вспышки коронавируса на производство и спрос. Как сообщается в пресс-релизе FCA,... читать дальше
.05 мая 2020 года 17:32
Сбербанк России планирует выдать кредиты на оборотные средства по госпрограмме для системообразующих предприятий на сумму 100 млрд рублей, сообщил журналистам через пресс-службу первый зампред правления Александр Ведяхин. "В первые же дни после запуска совместно с... читать дальше
.05 мая 2020 года 17:26
Американские фондовые индексы повышаются на фоне уверенного роста нефтяных цен. Цены на нефть растут пятый день подряд. Оптимизм трейдеров поддерживает начало постепенного снятия в ряде стран ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. С начала месяца нефть WTI... читать дальше
.05 мая 2020 года 16:54
Евро дешевеет во вторник после неожиданного решения Федерального конституционного суда ФРГ, поставившего под угрозу реализуемую Европейским центральным банком (ЕЦБ) программу выкупа активов. Германский суд посчитал, что ЕЦБ превысил полномочия, запустив эту программу в... читать дальше
.05 мая 2020 года 16:29
Дефицит внешнеторгового баланса США в марте составил $44,4 млрд по сравнению с пересмотренным февральским показателем в $39,8 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали увеличения отрицательного сальдо... читать дальше
.05 мая 2020 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 31 пункта (1,181%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2655,64 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2666,38 (+0,51%) пункта,... читать дальше
.05 мая 2020 года 16:14
Федеральный конституционный суд ФРГ посчитал, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) превысил свои полномочия, запустив масштабную программу выкупа активов (QE) в 2015 году и предписал правительству Германии "принять активные шаги" для противодействия реализации этой программы в... читать дальше
.05 мая 2020 года 15:53
Инвесторы сокращают ставки на падение газовых цен и увеличивают вложения в ценные бумаги газодобывающих компаний, пишет The Wall Street Journal. Участники рынка ожидают, что снижение добычи нефти в США из-за падения нефтяных цен приведет и к сокращению производства попутного... читать дальше
.05 мая 2020 года 15:17
В марте 2020 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) снизились на 1,5% по отношению к предыдущему месяцу, когда их снижение составляло 0,7%, свидетельствуют данные Евростата. Евростат отмечает, что в марте начали широко вводиться меры по сдерживанию пандемии... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.