.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 мая составил 74,091 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2020 года замедлился до 0,9% в годовом выражении с уточенных 2,8% в феврале и 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития. Оценка за февраль была...
 
Выдача ипотеки в период карантина сократилась меньше всего
Выдачи ипотечных кредитов в период карантина сократились меньше всего, потому что закрывались сделки, начатые еще до пандемии, "Коммерсант". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, располагает, в том числе, данными Сбербанка), с 1 апреля по...
 
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.

05 мая 2020 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 мая составил 74,091 руб.

 0
5 мая. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,091 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара вырос на 13647 пунктов.

Минимальная цена 73,8725 руб., максимальная - 74,2725 руб. Было заключено 9574 сделки. Объем торгов без учета внесистемных сделок составил 25089 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,99 руб. за доллар.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Доллар,  Курс

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 мая 2020 года 13:06
Скорректированная прибыль Total в 1-м квартале упала на 35%, но оказалась лучше прогнозов
Чистая прибыль французской нефтегазовой компании Total SA в первом квартале упала на 99%, или в 92 раза, и составила $34 млн по сравнению с $3,111 млрд годом ранее, сообщается в пресс-релизе компании.

Скорректированная прибыль (без учета изменений товарных запасов,...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 12:48
Алжирская Sonatrach и "ЛУКОЙЛ" подписали меморандум о взаимопонимании
Алжирская нефтегазовая государственная компания Sonatrach и российский "ЛУКОЙЛ" подписали в понедельник меморандум о взаимопонимании с целью определения возможных совместных разведочных и добычных проектов на территории Алжира и вне ее, сообщила Sonatrach.

Алжирский...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 12:33
Чистая прибыль Paribas в 1-м квартале снизилась на треть
Чистая прибыль крупнейшего банка Франции по объему активов BNP Paribas SA в первом квартале 2020 года снизилась на 33,2% - до 1,282 млрд евро по сравнению с 1,918 млрд евро в январе-марте 2019 года, сообщается в пресс-релизе банка.

Банк зарезервировал больше денежных...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 12:21
США и Великобритания начинают двухнедельную видеоконференцию о правилах торговли после Brexit
Более 100 участников американо-британских переговоров сегодня примут участие в видеоконференции, целью которой является соглашение о торговых отношениях США и Великобритании после переходного периода Brexit, пишут западные СМИ. Ожидается, что первый раунд переговоров о торговле...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 12:12
Европейские рынки акций растут после падения накануне
Фондовые индексы государств Западной Европы растут на фоне постепенного снятия ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, в европейских странах и ряде других государств.

В Италии с понедельника ослабили ограничения на передвижение жителей. В результате...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 5 мая составил 74,091 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12669 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,091 руб. По...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 11:20
В России за сутки зафиксировано 10,1 тыс. новых случаев Covid-19, умерли 95 человек
Более 10,1 тыс. новых случаев Covid-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, 95 человек с коронавирусом умерли, сообщает оперативный штаб. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 102 в 83 регионах, в том числе выявлено...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:46
Бразильская Petrobras в апреле увеличила экспорт нефти до рекордного уровня в 1 млн б/с
Бразильская государственная нефтегазовая и нефтехимическая компания Petroleo Brasileiro S. A. (Petrobras) в апреле увеличила экспорт нефти до рекордного уровня в 1 млн б/с, говорится в сообщении компании. В Petrobras сообщают, что это на 145% больше, чем за аналогичный период...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:45
За первые полчаса торгов курс доллара США понизился до 74,0758 руб.
На 10:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12821 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,0758...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:32
ЦБ Австралии сохранил ставку на уровне 0,25%, не стал менять параметры денежно-кредитной политики
Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной политики по итогам заседания во вторник и сообщил, что ожидает существенного падения ВВП в первом полугодии текущего года. RBA сохранил ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,25%...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:20
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 10:05 мск 5 мая растет
По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,27 пункта (1,039%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2651,91 пункта.

По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 28,77 пункта (2,617%) по сравнению с закрытием предыдущего...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:20
За первые пять минут торгов курс доллара США понизился до 74,1213 руб.
На 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 12366 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 74,1213...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 10:20
Доллар на "Московской биржи" торгуется на уровне 74,12 руб., евро - 80,74 руб.
В 10:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах "Московской биржи" составил 74,1213 руб. По отношению к последней сделке в понедельник доллар снизился на 72,37 коп.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов...
.
05 мая 2020 года 10:06
Рынок акций РФ открылся ростом
Рынок акций РФ корректируется вверх вслед за выросшей нефтью и внешними фондовыми индикаторами на надеждах на постепенное восстановление экономики после снятия ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

В США накануне индексы к закрытию торгов выросли на...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 09:56
Доллар США стабилен к евро и иене
Доллар США торгуется без существенных изменений по отношению к евро и японской иене во вторник, австралийский доллар активно растет после итогов заседания Резервного банка Австралии.

Резервный банк Австралии (RBA) не стал менять ключевые параметры денежно-кредитной...    читать дальше
.
05 мая 2020 года 09:49
Число инфицированных коронавирусом в мире приблизилось к 3,6 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 мск вторника достигло 251 тыс. 562 человек, увеличившись за сутки на 4 тыс. 87, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 3 млн 584...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.