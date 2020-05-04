Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,5801 руб.

4 мая. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился по сравнению с предыдущими торгами на 2510 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,5801 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,5141 руб., максимальный - 10,64 руб. Было заключено 146 сделок. Объем торгов составил 22,88 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,56 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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