.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2020 года замедлился до 0,9% в годовом выражении с уточенных 2,8% в феврале и 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития. Оценка за февраль была...
 
Выдача ипотеки в период карантина сократилась меньше всего
Выдачи ипотечных кредитов в период карантина сократились меньше всего, потому что закрывались сделки, начатые еще до пандемии, "Коммерсант". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, располагает, в том числе, данными Сбербанка), с 1 апреля по...
 
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет...
 
НОВОСТИ В СЕТИ
.


НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

01 мая 2020 года 17:45
Правительство РФ выделяет 500 млн руб. на поддержку россиян, "застрявшим" за границей
Правительство РФ выделило 500 млн руб. на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся за границей и временно не имеющим возможности вернуться на родину. Соответствующее распоряжение от 30 апреля за подписью премьера Михаила Мишустина размещено в пятницу на...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 16:51
Дюков: цены на нефть к лету вырастут до $30 за баррель, к зиме - до $40
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ждет, что цены на нефть поднимутся к отметке $30 за баррель летом этого года, и надеется, что к концу года они вырастут до $40 за баррель. "Рынок понял серьезность намерений участников этой сделки ОПЕК+ пойти по пути сокращения добычи, и...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 15:42
Спрос и цены на жилую недвижимость в Испании и Португалии остаются на докризисном уровне
Средняя стоимость жилой недвижимости в Мадриде в марте составила 2,8 тыс. евро за кв. м, во всей Испании — 1,76 тыс. евро, свидетельствуют данные Idealista, которые приводит в своем исследовании Knight Frank, сообщает "Коммерсант". В марте относительно февраля стоимость жилья в...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 14:44
Московская мэрия направит 110 млрд руб. на поддержку столичного здравоохранения и городского хозяйства
На поддержку населения Москвы, а также работу системы здравоохранения и городского хозяйства выделено 110 млрд рублей, сообщил сайт мэрии в пятницу. Такое решение принято по поручению Сергея Собянина в связи с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 13:18
ЦБ Азербайджана сохранил учетную ставку на уровне 7,25%
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу. "Данное решение обусловлено неопределенностью на мировых рынках, вызванной негативными...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 12:51
Убыток "Детского мира" по РСБУ в 1-м квартале составил 765,4 млн руб.
Чистый убыток ПАО "Детский мир" по РСБУ в I квартале 2020 года составил 765,421 млн рублей по сравнению с убытком в 452,38 млн рублей в I квартале 2019 года, говорится в отчетности компании.

Результат "Детского мира" по РСБУ служит ориентиром для дивидендов компании....    читать дальше
.
01 мая 2020 года 12:29
Убыток "Россетей" по РСБУ в 1-м квартале составил 79 млрд руб.
ПАО "Россети" получило в январе-марте чистый убыток по РСБУ в размере 79,1 млрд руб. против 40,2 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. При этом прочие расходы компании составили 83,3 млрд руб. против 40 млрд руб. годом ранее, прочие...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 11:41
Министр экономики и финансов Франции считает, что страну ждет экономический шок
Францию в контексте пандемии COVID-19 ждет такой спад ВВП, который спровоцирует сильный экономический шок, поэтому стране необходимо возвращаться к экономической активности, заявил в четверг депутатам Национального собрания министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По его...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 11:15
В России за сутки выявлено почти 8 тысяч новых случаев Covid-19
Свыше 7,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит второй день подряд. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 933 в 85 регионах, в том числе выявлено...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 11:02
S&P подтвердило рейтинги "Промсвязьбанка" на уровне "BB-/B"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Промсвязьбанка на уровне "BB-/B". Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Подтверждение рейтингов Промсвязьбанка отражает...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 10:57
Антикризисная программа кредитования ЕЦБ предусматривает семь раундов размещения денежных средств
Программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), объявленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, предусматривает семь раундов размещения денежных...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 10:45
Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 3,2 млн
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 тыс. 398 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире, по данным университета, на утро...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 10:23
Москва располагает резервами для компенсации выпадающих из-за пандемии доходов - S&P
Москва располагает резервами, достаточными, чтобы компенсировать влияние ожидаемого сокращения доходов вследствие рецессии в экономике в 2020 году, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P Global...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 10:04
Банк России увеличил сроки раскрытия информации эмитентами в 2020 году
Совет директоров Банка России с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции принял решение увеличить сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году, говорится в сообщении регулятора. В частности, квартальные отчеты эмитента за...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 09:37
Рост ВВП РФ в марте замедлился до 0,9% - Минэкономразвития
Рост ВВП РФ в марте 2020 года замедлился до 0,9% в годовом выражении с уточенных 2,8% в феврале и 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития.

Оценка за февраль была скорректирована на 0,1...    читать дальше
.
01 мая 2020 года 09:26
В январе-феврале прибыль российских предприятий упала на 29,6% - Росстат
В январе-феврале 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах снизился на 29,6% и составил 1 трлн 847,4...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.