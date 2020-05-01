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01 мая 2020 года 17:45
Правительство РФ выделило 500 млн руб. на оказание социальной поддержки российским гражданам, находящимся за границей и временно не имеющим возможности вернуться на родину. Соответствующее распоряжение от 30 апреля за подписью премьера Михаила Мишустина размещено в пятницу на... читать дальше
.01 мая 2020 года 16:51
Глава "Газпром нефти" Александр Дюков ждет, что цены на нефть поднимутся к отметке $30 за баррель летом этого года, и надеется, что к концу года они вырастут до $40 за баррель. "Рынок понял серьезность намерений участников этой сделки ОПЕК+ пойти по пути сокращения добычи, и... читать дальше
.01 мая 2020 года 15:42
Средняя стоимость жилой недвижимости в Мадриде в марте составила 2,8 тыс. евро за кв. м, во всей Испании — 1,76 тыс. евро, свидетельствуют данные Idealista, которые приводит в своем исследовании Knight Frank, сообщает "Коммерсант". В марте относительно февраля стоимость жилья в... читать дальше
.01 мая 2020 года 14:44
Московская мэрия направит 110 млрд руб. на поддержку столичного здравоохранения и городского хозяйства
На поддержку населения Москвы, а также работу системы здравоохранения и городского хозяйства выделено 110 млрд рублей, сообщил сайт мэрии в пятницу. Такое решение принято по поручению Сергея Собянина в связи с введением ограничительных мер, направленных на борьбу с... читать дальше
.01 мая 2020 года 13:18
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о сохранении учетной ставки на уровне 7,25%, заявил председатель правления Центробанка Эльман Рустамов на пресс-конференции в пятницу. "Данное решение обусловлено неопределенностью на мировых рынках, вызванной негативными... читать дальше
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Чистый убыток ПАО "Детский мир" по РСБУ в I квартале 2020 года составил 765,421 млн рублей по сравнению с убытком в 452,38 млн рублей в I квартале 2019 года, говорится в отчетности компании. Результат "Детского мира" по РСБУ служит ориентиром для дивидендов компании.... читать дальше
.01 мая 2020 года 12:29
ПАО "Россети" получило в январе-марте чистый убыток по РСБУ в размере 79,1 млрд руб. против 40,2 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2019 года, следует из отчетности компании. При этом прочие расходы компании составили 83,3 млрд руб. против 40 млрд руб. годом ранее, прочие... читать дальше
.01 мая 2020 года 11:41
Францию в контексте пандемии COVID-19 ждет такой спад ВВП, который спровоцирует сильный экономический шок, поэтому стране необходимо возвращаться к экономической активности, заявил в четверг депутатам Национального собрания министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр. По его... читать дальше
.01 мая 2020 года 11:15
Свыше 7,9 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за минувшие сутки, по этому показателю рекорд побит второй день подряд. "За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 7 933 в 85 регионах, в том числе выявлено... читать дальше
.01 мая 2020 года 11:02
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги Промсвязьбанка на уровне "BB-/B". Прогноз рейтингов - "позитивный", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение рейтингов Промсвязьбанка отражает... читать дальше
.01 мая 2020 года 10:57
Программа экстренного выделения банкам нецелевых долгосрочных кредитов в условиях пандемии коронавируса (pandemic emergency longer-term refinancing operations, PELTRO), объявленная Европейским центральным банком (ЕЦБ) в четверг, предусматривает семь раундов размещения денежных... читать дальше
.01 мая 2020 года 10:45
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени пятницы достигло 233 тыс. 398 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 727, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Всего в мире, по данным университета, на утро... читать дальше
.01 мая 2020 года 10:23
Москва располагает резервами, достаточными, чтобы компенсировать влияние ожидаемого сокращения доходов вследствие рецессии в экономике в 2020 году, вызванной пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, полагают эксперты международного рейтингового агентства S&P Global... читать дальше
.01 мая 2020 года 10:04
Совет директоров Банка России с учетом принимаемых мер по нераспространению коронавирусной инфекции принял решение увеличить сроки раскрытия информации эмитентами и акционерными обществами в 2020 году, говорится в сообщении регулятора. В частности, квартальные отчеты эмитента за... читать дальше
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01 мая 2020 года 09:37
Рост ВВП РФ в марте 2020 года замедлился до 0,9% в годовом выражении с уточенных 2,8% в феврале и 1,7% в январе. Такая оценка содержится в "Картине деловой активности", опубликованной вечером в четверг Минэкономразвития. Оценка за февраль была скорректирована на 0,1... читать дальше
.01 мая 2020 года 09:26
В январе-феврале 2020 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах снизился на 29,6% и составил 1 трлн 847,4... читать дальше
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