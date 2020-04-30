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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в марте замедлился до 0,3%
В марте рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлился до 0,3% после повышения на 3,3% в феврале. Результат оказался немного слабее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,4%
 
Выдача ипотеки в период карантина сократилась меньше всего
Выдачи ипотечных кредитов в период карантина сократились меньше всего, потому что закрывались сделки, начатые еще до пандемии, "Коммерсант". По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ, располагает, в том числе, данными Сбербанка), с 1 апреля по...
 
В России появится платформа для сверхнадежного интернета
В России идут активные работы по созданию квантового интернета. Национальный исследовательский университет ИТМО в партнерстве с Российской венчурной компанией (РВК) на инфраструктуре РЖД создадут платформу для квантового интернета. В проект будет...
 
Что изменится в жизни россиян в мае
"Российская газета" и "Известия" публикуют обзоры законодательных и прочих изменений, которые несколько изменят жизнь россиян с 1 мая. В частности, будут ужесточены правила перевозки, должна стать безопаснее косметика, всех учеников младших классов...
 
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30 апреля 2020 года 19:52
МТС установила ставку 1-го купона бондов объемом 7 млрд рублей на уровне 6,6%
АО "МТС" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента.

Компания намерена использовать эти средства для дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля и для...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:51
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 18:45 мск 30 апреля снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,58 пункта (0,472%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2650,56 пункта.

К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 30 апреля выросла на 0,47% и составила 42658,931 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42658,931 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,114 млрд руб., или на...
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30 апреля 2020 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 73,3363 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3363 руб.

Минимальный курс доллара США составил...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов на 19:00 мск составил 79,9373 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9373 руб.

Минимальный курс евро составил 79,01 руб.,...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3285 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3285 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2941 руб., максимальный -...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:15
"Россети" завершили размещение бондов на 10 млрд рублей
ПАО "Россети" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,5% годовых.

Купоны квартальные, ставка 2-20-го...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 19:04
ВВП РФ в 2020 году снизится на 4,2%, инфляция составит 3,7% - Сбербанк
Сбербанк России ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,2% по сравнению с прогнозировавшимся в феврале ростом экономики на 1,7%, в 2021 году рост на 3,1% (+2,2% ранее), в 2022 году увеличение на 2,0% (+2,2% ранее), следует из презентации банка.

Прогноз по инфляции на...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:59
Рынок российских акций завершил торги в минусе
Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, к вечеру скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками, а также вслед за Европой и США.

Российские индексы утром приблизились к вершинам 3-недельной давности, отыгрывая ожидания скорого...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:45
Цены на нефть уверенно растут
Цены на нефть уверенно растут в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая. Сделка ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн б/с в течение двух месяцев вступает в силу в пятницу. Объем сокращения добычи будет уменьшен до 7,7 млн б/с с июля...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:40
АКРА присвоило выпуску облигаций "Россетей" на 10 млрд рублей рейтинг "AAA(RU)"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Россети" серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства.

Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:37
Сбербанк остается прибыльным и устойчивым по капиталу даже в самом негативном сценарии стресс-тестов
Сбербанк России проводит много стресс-тестов, но даже в самом негативном сценарии остается устойчивым с точки зрения капитала и прибыли, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции.

"Мы продолжаем...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:23
Прибыль "Шереметьево" по МСФО в 2019 году выросла в 2 раза
АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в 2019 году более чем в два раза увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем за 2018 г., до 22,3 млрд руб., говорится в сообщении компании.

Выручка выросла на 42%, до 82,1 млрд руб. В том числе авиационные...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:14
American Airlines зафиксировала сильнейший убыток со времен финансового кризиса 2008 года
Чистый убыток крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в первом квартале 2020 года составил $2,241 млрд, или $5,26 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $185 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании....    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:07
Пять крупнейших банков Китая в 1-м квартале нарастили прибыль
Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в первом квартале.

Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте...    читать дальше
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30 апреля 2020 года 18:06
РСХБ приобрел в рамках оферты 11,5% облигаций 15-й серии на 1,2 млрд рублей
Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 1 млн 152,260 тыс. облигаций 15-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации.

Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52%...    читать дальше
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