АО "МТС" установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 001P-16 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,6% годовых, сообщается в пресс-релизе эмитента. Компания намерена использовать эти средства для дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля и для... Компания намерена использовать эти средства для дальнейшей оптимизации своего долгового портфеля и для... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 18:45 мск индекс Мосбиржи понизился на 12,58 пункта (0,472%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2650,56 пункта. К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... К середине дня индекс РТС продолжает снижаться. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 42658,931 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 198,114 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск понизился по сравнению с предыдущими торгами на 1863 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3363 руб. Минимальный курс доллара США составил... Минимальный курс доллара США составил... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи по данным на 19:00 мск повысился по сравнению с предыдущими торгами на 1319 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 79,9373 руб. Минимальный курс евро составил 79,01 руб.,... Минимальный курс евро составил 79,01 руб.,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3285 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2941 руб., максимальный -... Минимальный курс юаня составил 10,2941 руб., максимальный -... читать дальше

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ПАО "Россети" полностью разместило 5-летние облигации серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,5% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 23 апреля. Ставка 1-го купона установлена в размере 6,5% годовых. Купоны квартальные, ставка 2-20-го... Купоны квартальные, ставка 2-20-го... читать дальше

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Сбербанк России ожидает падение ВВП РФ в 2020 году на 4,2% по сравнению с прогнозировавшимся в феврале ростом экономики на 1,7%, в 2021 году рост на 3,1% (+2,2% ранее), в 2022 году увеличение на 2,0% (+2,2% ранее), следует из презентации банка. Прогноз по инфляции на... Прогноз по инфляции на... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, к вечеру скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками, а также вслед за Европой и США. Российские индексы утром приблизились к вершинам 3-недельной давности, отыгрывая ожидания скорого... Российские индексы утром приблизились к вершинам 3-недельной давности, отыгрывая ожидания скорого... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая. Сделка ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн б/с в течение двух месяцев вступает в силу в пятницу. Объем сокращения добычи будет уменьшен до 7,7 млн б/с с июля... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Россети" серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... читать дальше

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Сбербанк России проводит много стресс-тестов, но даже в самом негативном сценарии остается устойчивым с точки зрения капитала и прибыли, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "Мы продолжаем... "Мы продолжаем... читать дальше

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АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в 2019 году более чем в два раза увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем за 2018 г., до 22,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 42%, до 82,1 млрд руб. В том числе авиационные... Выручка выросла на 42%, до 82,1 млрд руб. В том числе авиационные... читать дальше

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Чистый убыток крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в первом квартале 2020 года составил $2,241 млрд, или $5,26 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $185 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.... читать дальше

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Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в первом квартале. Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте... Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 1 млн 152,260 тыс. облигаций 15-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52%... читать дальше

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