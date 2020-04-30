Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 10,3285 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 745 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3285 руб.

Минимальный курс юаня составил 10,2941 руб., максимальный - 10,53 руб. Было заключено 287 сделок. Объем торгов составил 688,5 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,53 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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