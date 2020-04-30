Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,9398 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9398 руб.

Минимальный курс доллара США составил 72,5525 руб., максимальный - 74,0675 руб. Было заключено 20924 сделки. Объем торгов составил 70923,16 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,7925 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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