Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

30 апреля. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 04.05 по 10.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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Рынок акций РФ, открывшийся в зеленой зоне, к вечеру скорректировался вниз в рамках фиксации прибыли игроками перед майскими праздниками, а также вслед за Европой и США. Российские индексы утром приблизились к вершинам 3-недельной давности, отыгрывая ожидания скорого... Российские индексы утром приблизились к вершинам 3-недельной давности, отыгрывая ожидания скорого... читать дальше

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Цены на нефть уверенно растут в преддверии вступления в силу соглашения ОПЕК+ о сокращении добычи на 9,7 млн б/с с 1 мая. Сделка ОПЕК+ о снижении добычи на 9,7 млн б/с в течение двух месяцев вступает в силу в пятницу. Объем сокращения добычи будет уменьшен до 7,7 млн б/с с июля... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску 5-летних облигаций ПАО "Россети" серии БО-001P-02 объемом 10 млрд рублей кредитный рейтинг "AAA(RU)", сообщается в пресс-релизе агентства. Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... Эмиссия является старшим необеспеченным долгом компании. В... читать дальше

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Сбербанк России проводит много стресс-тестов, но даже в самом негативном сценарии остается устойчивым с точки зрения капитала и прибыли, сообщил заместитель председателя правления, финансовый директор банка Александр Морозов в ходе телефонной конференции. "Мы продолжаем... "Мы продолжаем... читать дальше

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АО "Международный аэропорт "Шереметьево" (МАШ) в 2019 году более чем в два раза увеличило чистую прибыль по МСФО по сравнению с показателем за 2018 г., до 22,3 млрд руб., говорится в сообщении компании. Выручка выросла на 42%, до 82,1 млрд руб. В том числе авиационные... Выручка выросла на 42%, до 82,1 млрд руб. В том числе авиационные... читать дальше

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Чистый убыток крупнейшей авиакомпании США American Airlines Group Inc. в первом квартале 2020 года составил $2,241 млрд, или $5,26 в расчете на акцию, по сравнению с прибылью в $185 млн, или $0,41 на акцию, за аналогичный период годом ранее, говорится в пресс-релизе компании.... читать дальше

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Пять крупнейших банков Китая увеличили чистую прибыль в первом квартале. Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте... Крупнейший китайский коммерческий банк Industrial & Commercial Bank of China (ICBC) повысил чистую прибыль на 3% - до 84,49 млрд юаней ($11,94 млрд) по сравнению с 82 млрд юаней в январе-марте... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) выкупил в рамках оферты 1 млн 152,260 тыс. облигаций 15-й серии по цене 100% от номинала, говорится в сообщении кредитной организации. Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52%... Объем выпуска составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая, таким образом, банк выкупил 11,52%... читать дальше

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ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" ("Челябинский завод профилированного стального настила") планирует 14 мая начать размещение 5-летних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка... Ставка 1-го купона установлена на уровне 12% годовых, ставка... читать дальше

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Международный инвестиционный банк (МИБ) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-001Р-04 объемом 7 млрд рублей на уровне 6,75% годовых, говорится в сообщении кредитной организации. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,92% годовых.... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 6,92% годовых.... читать дальше

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Правительство и администрация президента готовят новый пакет экстренных мер по поддержке экономики и граждан, которые начнут действовать уже в ближайшее время, сообщил президент РФ Владимир Путин. "Просил правительство подготовить очередной пакет экстренных мер поддержки граждан... читать дальше

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Сбербанк России снизит ставки по ипотеке в среднем на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 6 мая, говорится в пресс-релизе банка. "Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса... "Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 6850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9398 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,5525 руб.,... Минимальный курс доллара США составил 72,5525 руб.,... читать дальше

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За период с 20 по 27 апреля потребительские цены на бензин автомобильный не изменились, сообщает Федеральная служба госстатистики РФ (Росстат). На предыдущей неделе (с 13 по 19 апреля) потребительские цены на бензин также не менялись. На предыдущей неделе (с 13 по 19 апреля) потребительские цены на бензин также не менялись. По данным Росстата, к 28... По данным Росстата, к 28... читать дальше

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Американские фондовые индексы снижаются в начале торгов, инвесторы оценивают последние экономические данные и финансовую отчетность компаний, а также итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ). Накануне индексы США выросли на 2,2-3,6%, чему способствовали позитивные... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 04.05 по 10.05 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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