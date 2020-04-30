ЦБ РФ установил курс евро с 1 мая в размере 79,1189 руб.

30 апреля. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,99 коп.

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ОАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 19-20-го купонов облигаций 4-й и 5-й серий на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента. Эмитент разместил эти выпуски в мае 2011 года на общую сумму 7,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95%... Эмитент разместил эти выпуски в мае 2011 года на общую сумму 7,5 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена в размере 7,95%... читать дальше

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Многолетняя эпопея по продаже части госпакета "Совкомфлота" была как никогда близка к развязке, но сделку опять пришлось отменять - теперь из-за пандемии коронавируса, рассказал депутатам замглавы Минфина Алексей Моисеев, курирующий тему госимущества. "Я в феврале был... "Я в феврале был... читать дальше

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"Норильский никель" в 1-м квартале 2020 года произвел 51,757 тыс. тонн никеля, что на 7% ниже уровня годичной давности, сообщила компания. Падение показателей, которое произошло на фоне роста добычи руды на 5%, вызвано накоплением незавершенного производства из-за... Падение показателей, которое произошло на фоне роста добычи руды на 5%, вызвано накоплением незавершенного производства из-за... читать дальше

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Правительству и ЦБ РФ необходимо скорректировать систему предоставления кредитных каникул для МСП и выдачи кредитов на зарплату, так как в рамках действующих механизмов поддержки помощь могут получить только единицы, следует из письма зампреда комитета по контролю и регламенту... читать дальше

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В 1-м квартале объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по предварительным данным, на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила Национальная служба статистики. При этом в марте ВВП Грузии сократился на 2,7%... При этом в марте ВВП Грузии сократился на 2,7%... читать дальше

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Внешний долг Казахстана на 1 января 2020 года составил $156,8 млрд против $158,8 млрд на 1 января 2019 года, говорится в сообщении Нацбанка страны. Таким образом, за прошлый год внешний долг снизился на 1,3%. Таким образом, за прошлый год внешний долг снизился на 1,3%. "Отношение внешнего долга к ВВП по итогам 2019 года... "Отношение внешнего долга к ВВП по итогам 2019 года... читать дальше

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Россию после пандемии коронавируса ожидает самая большая безработица с начала 90-х годов, считает основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru Алексей Захаров. "От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае. На круги своя все не вернется:... "От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае. На круги своя все не вернется:... читать дальше

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Чистая прибыль компании BASF SE в январе-марте 2020 года снизилась до 885 млн евро с 1,406 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 7%, до 16,753 млрд евро с 15,596 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. Выручка увеличилась на 7%, до 16,753 млрд евро с 15,596 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль до уплаты... Прибыль до уплаты... читать дальше

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ООО "Металлэнергомонтаж" 29 мая проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 28 мая. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 28 мая. В качестве основного вопроса на повестку будет вынесен... В качестве основного вопроса на повестку будет вынесен... читать дальше

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Чистая прибыль британского банка Lloyds Banking Group Plc в первом квартале 2020 года снизилась на 11% - до 3,952 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Чистая процентная маржа ухудшилась на 12 базисных пунктов, до 2,79%, сообщается в пресс-релизе банка. При этом доналоговая... При этом доналоговая... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,57 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2700,97... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 72,7263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Прибыль британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Plc (SPB: RDS.A) в первом квартале снизилась на 48%, она объявила о первом сокращении дивидендов со времен Второй мировой войны из-за падения спроса и цен на углеводороды. Скорректированная прибыль... Скорректированная прибыль... читать дальше

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ЦБ РФ в ближайшее время выпустит письмо с разъяснениями о том, какие условия должна содержать государственная гарантия, чтобы она учитывалась как обеспечение первой категории качества при формировании банками резервов, заявил директор департамента банковского регулирования Банка... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 31 марта по 30 апреля) - 74,5604 руб. за доллар, максимальное значение - 81,2138 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 6,13 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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