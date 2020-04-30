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30 апреля 2020 года 11:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 10,3608 руб.
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30 апреля. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился по сравнению с предыдущими торгами на 666 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 10,3608 руб. Минимальный курс юаня составил 10,2901 руб., максимальный - 10,7694 руб. Было заключено 52 сделки. Объем торгов составил 320,76 млн руб., что на 95% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 10,2934 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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30 апреля 2020 года 14:19
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.30 апреля 2020 года 14:18
Многолетняя эпопея по продаже части госпакета "Совкомфлота" была как никогда близка к развязке, но сделку опять пришлось отменять - теперь из-за пандемии коронавируса, рассказал депутатам замглавы Минфина Алексей Моисеев, курирующий тему госимущества. "Я в феврале был... читать дальше
.30 апреля 2020 года 14:10
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.30 апреля 2020 года 14:03
Правительству и ЦБ РФ необходимо скорректировать систему предоставления кредитных каникул для МСП и выдачи кредитов на зарплату, так как в рамках действующих механизмов поддержки помощь могут получить только единицы, следует из письма зампреда комитета по контролю и регламенту... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:54
В 1-м квартале объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по предварительным данным, на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила Национальная служба статистики. При этом в марте ВВП Грузии сократился на 2,7%... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:46
Внешний долг Казахстана на 1 января 2020 года составил $156,8 млрд против $158,8 млрд на 1 января 2019 года, говорится в сообщении Нацбанка страны. Таким образом, за прошлый год внешний долг снизился на 1,3%. "Отношение внешнего долга к ВВП по итогам 2019 года... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:38
Россию после пандемии коронавируса ожидает самая большая безработица с начала 90-х годов, считает основатель сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.ru Алексей Захаров. "От кризиса мы будем отходить лет пять, в лучшем случае. На круги своя все не вернется:... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:31
Чистая прибыль компании BASF SE в январе-марте 2020 года снизилась до 885 млн евро с 1,406 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Выручка увеличилась на 7%, до 16,753 млрд евро с 15,596 млрд евро, сообщается в пресс-релизе компании. Прибыль до уплаты... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:27
ООО "Металлэнергомонтаж" 29 мая проведет собрание владельцев облигаций 1-й серии объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Лица, имеющие право на участие в собрании, будут определены 28 мая. В качестве основного вопроса на повестку будет вынесен... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:24
Чистая прибыль британского банка Lloyds Banking Group Plc в первом квартале 2020 года снизилась на 11% - до 3,952 млрд фунтов с 4,42 млрд фунтов. Чистая процентная маржа ухудшилась на 12 базисных пунктов, до 2,79%, сообщается в пресс-релизе банка. При этом доналоговая... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:15
После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,57 пункта (0,097%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2665,71 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2700,97... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:15
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 72,7263 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 96,31 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 апреля 2020 года 13:15
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 мая, составляет 79,1189 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 92,99 коп. Это автоматическое сообщение.
.30 апреля 2020 года 13:15
Прибыль Shell снизилась в 1-м квартале на 48%, компания сокращает дивиденды впервые со времен Второй мировой войны
Прибыль британско-нидерландской нефтегазовой компании Royal Dutch Shell Plc (SPB: RDS.A) в первом квартале снизилась на 48%, она объявила о первом сокращении дивидендов со времен Второй мировой войны из-за падения спроса и цен на углеводороды. Скорректированная прибыль... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:07
ЦБ РФ выпустит письмо с разъяснениями условий, при которых госгарантия может снижать резервы по кредиту
ЦБ РФ в ближайшее время выпустит письмо с разъяснениями о том, какие условия должна содержать государственная гарантия, чтобы она учитывалась как обеспечение первой категории качества при формировании банками резервов, заявил директор департамента банковского регулирования Банка... читать дальше
.30 апреля 2020 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за месяц и составляет 74,5604 руб.
Минимальное значение за месяц (с 31 марта по 30 апреля) - 74,5604 руб. за доллар, максимальное значение - 81,2138 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 6,13 руб. Это автоматическое сообщение.
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