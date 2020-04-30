Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 144,7 млрд руб.

ОАО "Акрон" (MOEX: AKRN) установило ставку 19-20-го купонов облигаций 4-й и 5-й серий на уровне 6,5% годовых, говорится в сообщениях эмитента.

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Многолетняя эпопея по продаже части госпакета "Совкомфлота" была как никогда близка к развязке, но сделку опять пришлось отменять - теперь из-за пандемии коронавируса, рассказал депутатам замглавы Минфина Алексей Моисеев, курирующий тему госимущества.

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"Норильский никель" в 1-м квартале 2020 года произвел 51,757 тыс. тонн никеля, что на 7% ниже уровня годичной давности, сообщила компания.

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В 1-м квартале объем валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии увеличился, по предварительным данным, на 1,5% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила Национальная служба статистики.

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Внешний долг Казахстана на 1 января 2020 года составил $156,8 млрд против $158,8 млрд на 1 января 2019 года, говорится в сообщении Нацбанка страны.

Таким образом, за прошлый год внешний долг снизился на 1,3%.